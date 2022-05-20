Россия готовит провокации в Сумской области с использованием "блуждающих минометов"
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российская пропаганда бодрствует. Каждый день на просторах интернета появляются все новые и новые заявления России о якобы планировании обстрелов ВСУ территории России. В этот раз там придумали очередную провокацию в Сумской области.
Центр противодействия дезинформации в своем телеграм-канале рассказал о новой провокации России.
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По данным ведомства, Министерство обороны России дезинформирует о провокациях якобы со стороны украинских военных на территории приграничных населенных пунктов Сумской области. Это делается для того, чтобы сами оккупанты обстреливали жилые кварталы Сумщины с территории России.
Легенда Кремля
Минобороны России сообщило, что украинские военные якобы "планируют обстрелять территорию России" из приграничных населенных пунктов Сумской области.
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что министерство оправдывает таким заявлением обстрелы российскими военными на территорию Украины: "том, как оправдывается минобороны России, армии РФ придется ответить на провокацию".
И, конечно же, пропагандистская машина Кремля пытается переложить ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры на Вооруженные Силы Украины.
Уже несколько десятилетий российская пропаганда закрывает глаза своим гражданам, поэтому легко поверить в очередные фейки. Задание Центра противодействия дезинформации сообщить о возможной угрозе обстрелов Сумщины, чтобы украинцы не попали под вражеский огонь.
Учитывая коварство оккупантов, Центр призывает быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги. Если вы услышали сигнал, немедленно следуйте за укрытиями,
– написали в сообщении.
Обстрелы россиянами приграничных территорий Украины: последние новости
- Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты весь вечер 19 мая били об области. С 17:30 по 22:30 жители шесть раз слышали разного рода обстрелы.
- 18 мая захватчики обстреляли 7 раз пограничные территории Сумщины и Черниговщины: 5 раз уложили по Сумской области, еще 2 – по Черниговской. Самый продолжительный обстрел длился около часа.
- В частности, оккупанты дважды открыли огонь по Шосткинскому району, используя минометы и артиллерию. Украинские защитники встретили российских военных ответным огнем. К счастью, потерь среди населения не было, а вот природа у Середино-Буды пострадала.
- Цинизма россиян нет предела. Они всю ночь на 18 мая били из артиллерии по Сумщине. Огонь уводили с территории России. Больше всего пострадали Белопольская, Ворожбянская, Новослободская общины.
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