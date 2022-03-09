Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС, – министр энергетики

Министр энергетики Украины Герман Галущенко опубликовал срочное обращение в фейсбуке к украинцам и мировому сообществу. В нем говорится о новых опасностях, связанных с Запорожской АЭС.

В частности, о том, что персонал АЭС россияне просто пытают. А еще готовят очередной фейк и пропагандистскую провокацию.

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Обращение Галущенко о новых опасностях, связанных с Запорожской АЭС

Персонал Запорожской атомной станции пытают захватчики, заявил министр Галущенко. Их уже 4 дня удерживают в заложниках. Внутри станции находятся до 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники.

Работники станции физически и психологически истощены.

По имеющейся у нас информации, войска оккупантов заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропагандистских целях,

– сказал глава Минэнерго.

Этот фейк россияне будут демонстрировать своим гражданам и международному сообществу для оправдания своих преступлений.

Галущенко призвал международных партнеров принять все меры, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной.

Авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет полностью в России. Если это произойдет, европейцам придется изменить уют своих жилищ на радиационные укрытия,

– подчеркнул украинский министр.

"Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России. Это нужно сделать сейчас – пока не стало слишком поздно", – подытожил он.

Видеообращение Галущенко:

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