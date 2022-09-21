Зачем кремлю фальсифицированные результаты фиктивных референдумов: анализ ISW
Источник:ISW
Российские захватчики снова перенесли "референдумы" на временно оккупированных территориях. В Институте изучения войны считают, что заявления о проведении псевдореферендумов в основном направлены на внутреннюю аудиторию россии.
Гауляйтеры оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей заявили о проведении псевдореферендумов, которые якобы пройдут с 23 по 27 сентября.
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Путин может объявить "частью россии" и неоккупированные территории
Кремль планирует использовать сфальсифицированные результаты фиктивных референдумов для незаконной аннексии всех оккупированных частей Украины. И по всей вероятности, что агрессоры могут объявить "частью россии" и неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Для чего россии нужны "референдумы"
Эксперты считают, что, прежде всего, эти псевдореферендумы направлены на внутреннюю аудиторию.
Путин, вероятно, надеется улучшить возможности россии в формировании вооруженных сил, призвав россиян идти добровольцами на войну, чтобы "защитить" недавно заявленную российскую территорию,
– говорится в сообщении.
Еще одна причина – мобилизация
В кремле, очевидно, поняли, что нынешних российских сил недостаточно для завоевания Украины. А добровольная мобилизация не удовлетворяет требованиям российских вооруженных сил.
Таким образом, путин, вероятно, устанавливает правовые и информационные условия для улучшения формирования русской армии, не прибегая к расширенному призыву. Путин может считать, что он может апеллировать к русскому этнонационализму и защите якобы "русских народов".
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