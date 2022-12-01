Россия подготовила аэродром "Энгельс-2": в ВСУ объяснили, для чего и откуда запускают ракеты

В последние дни поступает информация об активности вражеской авиации на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области России. Однако удары ракетами по территории Украины производятся из района Каспийского моря.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал 24 каналу, почему так происходит. Он отметил, что не каждый аэродром может принимать такие мощные самолеты, как ТУ-160, ТУ-95 и другие.

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На "Энгельс-2" – базирование самолетов врага

По его словам, в Курской области базируются самолеты ТУ-22М3, у которых небольшое время подлета к Северным границам Украины. Так же на "Энгельс-2" стоят самолеты стратегической авиации, наносящие удары по территории Украины ракетами Х-101 и Х-555.

На Каспийском море, в районе Астрахани, они выходят на боевой курс и оттуда наносят удары. Пуски ракет осуществляются именно из этого района,

– подчеркнул представитель.

Он отметил, что с октября россияне начали наносить удары с другого места – из района Волгодонска Ростовской области. То есть дислоцируются самолеты на аэродроме Энгельс-2, а запуски ракет они осуществляют из этих районов.

Промышленность не успевает

По мнению Юрия Игната, не столь важно количество самолетов, которые готовят к атаке, а сколько ракет они готовы выпустить по территории Украины.

"Самолет ТУ-95 может нести от 8 и более ракет, ТУ-160 - еще больше, поэтому даже 10 самолетов при полной загрузке могут наносить серьезный массированный удар", – рассказал спикер.

По его словам, также важно, готовы ли россияне пополнять запасы ракет (речь о "Калибре" и Х-101), которые они тратят. Очевидно, что темпами, которыми ракеты тратятся, промышленность не будет успевать пополнять их запасы.

Действительно страшные времена

Спикер попросил украинцев сохранять спокойствие и заверил, что Воздушные силы Украины готовятся к отражению воздушного нападения.

Он вспомнил события февраля и марта, когда происходили мощные атаки врага, в Украину летели сотни ракет разных типов по всем направлениям. К тому же против украинцев использовалась пилотируемая авиация, происходила бомбардировка городов бомбами свободного падения по 500 килограммов.

"Это действительно были страшные времена. Сейчас они терроризируют нашу критическую инфраструктуру, гибнут мирные люди, но мы справимся", – заметил он.

Используют весь спектр оружия

Игнат отметил, что если массированный удар врага может быть высокоточными дальнобойными ракетами, по тем территориям, куда они могут доставать. Тогда эти ракеты могут бить по нашим тылам – по Центру Украины, Западу в частности и по Северным районам.

Хотя говорят, что в России ракеты заканчиваются, но не так быстро и заканчиваются. Видим, что есть еще достаточно,

– считает он.

По его словам, у врага также в достаточном количестве есть ракеты, которые они применяют каждый день – С-300 вместе с реактивной артиллерией. Они бьют по Николаеву, Запорожью, Херсону, Харьковщине и Днепровщине.

"Россияне применяют весь спектр оружия, которое имеют", – подчеркнул спикер.

Нуждаемся в помощи

Однако он отметил, что воздушные силы Украины и все силы обороны должны сделать все возможное, чтобы как можно меньше ракет попало в свои цели.

"Понятно, что ни одна противовоздушная оборона в мире уничтожить 100% ракет не сможет. Даже когда уничтожаются 30%, это уже считается успешной работой ПВО", – подчеркнул он.

Игнат заверил, что наши защитники и защитницы неба делают все возможное, но все возможное нельзя делать бесконечно – нуждаемся в помощи Запада, в получении именно тех систем, которые нам давно обещают.

Что-то мы получаем, но этого мало. Надо больше – тогда и защита будет лучше,

– заметил он.

Где базируются вражеские самолеты и откуда производятся запуски ракет оккупантов: смотрите видео

Массированные удары по территории Украины: коротко