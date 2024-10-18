КНДР вторгается в Европу вместе с Россией, – Сибига призывает Запад немедленно реагировать

КНДР уже вторгается в Европу вместе с Россией. Страны Запада должны безотлагательно отреагировать и продемонстрировать жесткую позицию.

С таким призывом выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Соответствующий месседж он опубликовал на своей странице в сети Х.

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Сибига призвал партнеров к действиям

Глава МИД Украины отметил, что Северная Корея помогает российской агрессии против Украины не только оружием, но и личным составом. Сибига говорит не о наемниках, а о регулярных войсках, которых будут использовать как пушечное мясо.

Евроатлантическое сообщество должно проснуться и осознать, что КНДР уже вторгается в Европу вместе с Россией, и действовать безотлагательно. Россия осуществила серьезную эскалацию агрессии, привлекая КНДР на уровне стороны в войне. Требуем немедленной и сильной реакции евроатлантического сообщества и всего мира,

– заявил министр.

Сибига добавил, что лучшим ответом станет полная поддержка предложенного Владимиром Зеленским Плана победы.

"Россия расширяет войну. В ответ партнеры должны усилить военную поддержку Украины. Снять ограничения на дальнобойные удары. Начать перехватывать российские ракеты и дроны над Украиной. Дать приглашение в НАТО. Усилить инвестиции в ОПК Украины. Действуйте!", – призвал Сибига.