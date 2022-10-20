Россия готовит техногенную катастрофу на Юге, – у Зеленского предупредили о "плане Суровикина"

Россия пытается устроить техногенную катастрофу на Юге Украины по "плану Суровикина". В Офисе Президента предупредили о провокациях и преступных намерениях России.

В частности, советник Офиса Президента Михаил Подоляк расписал пункты плана Суровикина.

Внимание Херсон может быть затоплен, а ЗАЭС – остаться без воды: Россия заменяла Каховскую ГЭС

Настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС:

Минирование дамбы и трансформаторов. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление и перекрыть собственное отступление.

"Россия готовит техногенную катастрофу", – резюмировал Подоляк.

Россия уже все подготовила к возможному теракту

Президент Владимир Зеленский сегодня также сообщал, что Россия планирует обвинить Украину в подготовке удара по дамбе Каховской ГЭС. Это провокация, поскольку дамбу заминировали оккупанты.

По данным ОП, на станции больше нет украинских работников. Вместо них работают россияне, полностью контролирующие станцию.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС приведет к разрушительным экологическим, гуманитарным и техногенным последствиям и вполне может стать исторической катастрофой.

Украинская сторона настаивает на том, что нужно немедленно отправить на ГЭС международную наблюдательную миссию, а также вернуть украинский персонал. И, конечно, обеспечить разминирование дамбы и агрегатов.

Что известно о возможном заминировании Каховской ГЭС

Командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин на днях анонсировал, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" по Херсонской области.

Суровикин также обвинил Украину в якобы подготовке ударов по Каховской ГЭС. Следует понимать, что "предупреждение" оккупантов является фактически анонсом их же действий.

В СНБО отметили, что разрушение Каховской ГЭС в первую очередь навредит оккупантам, ведь если они действительно разрушат дамбу, то о поставках воды в Крым, который они временно контролируют, речи быть не может.

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