Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на перехваченный документ, который украинская сторона представила европейским партнерам, Кремль стремится полностью парализовать энергосистему страны перед зимним периодом. План предусматривает целенаправленные удары по электрическим подстанциям, гидро- и теплоэлектростанциям, а также котельным.

Главной целью вражеских атак обозначено отключение крупнейших городов Украины – Киева, Харькова и Одессы – от электричества, тепла и воды, уменьшив поставки электроэнергии и тепла на 90%.

Угроза для атомных станций и водоснабжения

Наибольшее беспокойство вызывает намерение России принудительно остановить работу трех действующих украинских АЭС – Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. Для этого оккупанты планируют нанести удары по распределительным узлам возле станций, расположенных менее чем в миле от реакторов.

Кроме того, в документе впервые зафиксированы намерения систематически проводить атаки на объекты гражданской инфраструктуры водоснабжения. Под угрозой ударов баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами оказались насосные станции и очистные сооружения.

Три этапа враждебной стратегии

Согласно перехваченным материалам, российская стратегия предполагает три последовательных волны атак. На первом этапе враг планирует вывести из строя подстанции у западных границ, чтобы сделать невозможным импорт электроэнергии из Европы.

На втором этапе под удары попадут гидроэлектростанции, а на третьем распределительные узлы АЭС. В общей сложности захватчики рассчитывают уничтожить около 15 гигаватт генерирующей мощности, что фактически равняется всей доступной мощности энергосистемы Украины на конец лета. У

краинские энергетики провели масштабные подготовительные работы, построив защитные постройки вокруг ключевых объектов и установив дополнительные газотурбинные установки. Однако эксперты предостерегают, что серия массированных атак может быстро обесценить месяцы возобновляемых работ.

Заметим также, что враг начал бить по Южному мосту в Киеве, соединяющем правый и левый берега столицы. Там фиксировали повреждения опоры и дорожного покрытия, после чего движение по переправе временно приостановили.