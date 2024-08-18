Враг уже готовил 15-тысячную группировку: откуда противник перебрасывает силы на Курщину

Военные группировки Украины начали операцию на территории России в Курской области. Противник, вероятно, готовит силы для противодействия.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко, отметив, что россияне уже начали накапливать военные группировки, чтобы защищать свои территории. По данным западных экспертов, противнику надо собрать около 30 тысяч, чтобы иметь определенные успехи.

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"Враг уже готовил 15-тысячную группировку, а сейчас увеличивает это количество, чтобы остановить продвижение украинских войск", – сказал военный эксперт.

Действия противника

Игорь Романенко отметил, что россияне для обороны Курской области в первые дни направляли не слишком подготовленные силы, которым не удалось остановить штурм ВСУ.

Теперь они собирают боевые бригады из Херсонского, Запорожского и Купянского направлений. Для нас это более опасно. Россияне уже перебросили более 5 тысяч военных на Курщину,

– подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что Владимир Путин, несмотря на все, не отменяет задачу продвигаться как можно быстрее на востоке Украины.

Какова ситуация на Купянском направлении: карта

Он добавил, что Силам обороны важно реально оценить свои возможности относительно ресурсов страны-агрессора. Необходимо вовремя принять решение по обороне или окружению противника на тех участках Курской области, где это возможно.