На днях должна начаться попытка "большого наступления" России на Запорожском направлении, – Андрющенко

Россияне продолжают перебрасывать через оккупированный Мариуполь военную технику, но на этот раз тянули еще и системы ПВО и противоминные тралы. Противнику нужны средства противовоздушной обороны в частности на Запорожском направлении, где он планирует наступательные действия.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, добавив, что сегодня враг сбросил 9 КАБов на Орехов, а это значит, что он начал активную подготовку к наступлению бомбардировками.

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Какая необычная тенденция сейчас наблюдается?

Бомбы россияне сбрасывают с самолетов. Чтобы прикрывать свою авиацию, им нужны системы ПВО. Противоминные тралы необходимы оккупантам для подготовки идти в наступление. Для того, чтобы двигаться бронетехникой, противнику надо расчищать пространство.

"Действия россиян указывают на то, что на днях должна начаться попытка "большого наступления" России на Запорожском направлении. Путин себе в голове нарисовал это наступление, все эти истории мирных переговоров невозможны и точно не состоятся пока эта фаза российского наступления не захлебнется", – уверен Андрющенко.

Одновременно с этим в Мариуполе фиксируют, что большое количество российской техники и тралов движется на территорию России (из Херсонской и Запорожской областей, из Крыма). По словам руководителя "Центра изучения оккупации", это пока совершенно непонятная тенденция, потому что средства движутся в сторону Таганрога, а вот куда дальше – неясно. Андрющенко отметил, что не на Курщину, потому что оттуда россияне наоборот сейчас должны отводить свои подразделения.

Мариуполь играет важную роль с точки зрения фиксации перемещений врага, что позволяет сформировать для наших СОУ более полноценную картинку того, что происходит. Думаю, что нас ожидает очень неспокойный май,

– спрогнозировал Андрющенко.

Напомним, что спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские войска активизировались на Ореховском и Новопавловском направлениях. Второе сейчас, по его словам, является самым опасным, там враг за минувшие сутки совершил 50 штурмовых столкновений (ранее фиксировалось от 15 до 23).