Последняя попытка наступления: военный обозреватель назвал 2 направления, куда Россия может нацелиться летом

Сейчас наступательный процесс российской армии находится в состоянии стагнации. Враг готовится к весенне-летней кампании, бережет стратегические резервы, размышляя над тем, где именно в дальнейшем их использовать.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что есть два варианта, куда российское военное командование направит свои резервы.

Куда с потеплением будут сунуть российские войска?

Военный обозреватель прогнозирует, что Россия будет искать силы, чтобы повысить интенсивность боев весной, когда спадут морозы, которые донимают противника, и нормализуется погода.

В приоритете для него могут быть в дальнейшем два направления: южная операционная зона Запорожской области, которая предусматривает Орехов, Гуляйполе; Донецкая область, а именно Славянско-Краматорская агломерация. Эта попытка наступления со стороны врага может быть последней.

В зависимости от того, какой она будет, будут приниматься дальнейшие решения со стороны России. С резервами у россиян плохие дела. Придется или объявлять мобилизацию, или активизировать переговорный трек,

– отметил Попович.

Как прогнозирует военный обозреватель, весной или летом перед Россией встанет вопрос, что делать дальше с переговорами и стоит ли идти на те предложения, которые ей предоставляются. Пока, по его словам, такого желания у российской стороны нет.

Заметьте! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия сегодня концентрирует свои усилия на Покровском, Очеретинском, Александровском направлениях. Активная линия фронта сейчас составляет ориентировочно 1 200 километров.

Относительно ситуации на севере нашей страны (Харьковское, Сумское направления), то там российские войска, как подчеркнул Денис Попович, пытаться создать "буферные зоны", нащупать слабые места на границе для того, чтобы попытаться там развить успех. Враг предпочтет отвлекать на эти участки фронта украинские резервы.

"Есть основные направления, которые россияне для себя выбрали. Они понимают, что у нас есть проблемы с личным составом. Поэтому будут пытаться открывать новые болевые точки для того, чтобы мы реагировали и перебрасывали туда свои резервы, а они тем временем могли быстрее продвигаться на тех участках фронта, которые для них являются основными", – объяснил Попович.

Какова ситуация на Донецком и Запорожском направлениях?