Последняя попытка наступления: военный обозреватель назвал 2 направления, куда Россия может нацелиться летом
- Россия готовится к весенне-летней кампании, накапливает свои резервы, которые направит на два основных отрезка фронта.
- Враг будет пытаться отвлекать силы СОУ, открывая новые болевые точки на фронте, чтобы в это время давить на приоритетных для себя направлениях.
Сейчас наступательный процесс российской армии находится в состоянии стагнации. Враг готовится к весенне-летней кампании, бережет стратегические резервы, размышляя над тем, где именно в дальнейшем их использовать.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что есть два варианта, куда российское военное командование направит свои резервы.
Куда с потеплением будут сунуть российские войска?
Военный обозреватель прогнозирует, что Россия будет искать силы, чтобы повысить интенсивность боев весной, когда спадут морозы, которые донимают противника, и нормализуется погода.
В приоритете для него могут быть в дальнейшем два направления: южная операционная зона Запорожской области, которая предусматривает Орехов, Гуляйполе; Донецкая область, а именно Славянско-Краматорская агломерация. Эта попытка наступления со стороны врага может быть последней.
В зависимости от того, какой она будет, будут приниматься дальнейшие решения со стороны России. С резервами у россиян плохие дела. Придется или объявлять мобилизацию, или активизировать переговорный трек,
– отметил Попович.
Как прогнозирует военный обозреватель, весной или летом перед Россией встанет вопрос, что делать дальше с переговорами и стоит ли идти на те предложения, которые ей предоставляются. Пока, по его словам, такого желания у российской стороны нет.
Заметьте! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия сегодня концентрирует свои усилия на Покровском, Очеретинском, Александровском направлениях. Активная линия фронта сейчас составляет ориентировочно 1 200 километров.
Относительно ситуации на севере нашей страны (Харьковское, Сумское направления), то там российские войска, как подчеркнул Денис Попович, пытаться создать "буферные зоны", нащупать слабые места на границе для того, чтобы попытаться там развить успех. Враг предпочтет отвлекать на эти участки фронта украинские резервы.
"Есть основные направления, которые россияне для себя выбрали. Они понимают, что у нас есть проблемы с личным составом. Поэтому будут пытаться открывать новые болевые точки для того, чтобы мы реагировали и перебрасывали туда свои резервы, а они тем временем могли быстрее продвигаться на тех участках фронта, которые для них являются основными", – объяснил Попович.
Какова ситуация на Донецком и Запорожском направлениях?
Американский институт изучения войны информирует о продвижении украинских и российских войск в тактическом районе Донецкой области: Константиновка – Дружковка. СОУ приблизились в центральной части Иванополья, это на юго-восток от Константиновки, а российские оккупанты имеют продвижение на востоке Иванополья.
Враг осуществляет перегруппировку в Донецкой области. Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что противник стремится захватить трассу, которая пролегает через Бахмут, Константиновку, Покровск. Он отметил, что пока СОУ удерживают Константиновку, реальной угрозы для Славянско-Краматорской агломерации нет.
Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские захватчики находятся на северных окраинах Гуляйполя. Ожесточенные бои продолжаются также в районах Зеленого и Варваровки. Вражеские ДРГ пытались зайти в Староукраинку вблизи Гуляйполя, однако безрезультатно.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук констатирует, что противник имеет тактические продвижения на Степногорском и Гуляйпольском отрезках фронта. Он прогнозирует, что скоро российские войска усилят давление на Ореховский оборонительный узел.