19 апреля, 22:23
Россия готовится к масштабной мобилизации, а потому усиливает ограничения в соцсетях, – Зеленский
Владимир Зеленский сделал очередное заявление о мобилизации в России. По его убеждению, враг готовит масштабную мобилизацию, поэтому прибегает к определенным действиям внутри страны.
Об этом президент заявил во время интервью. Зеленский предположил, для чего такая подготовка.
Для чего Россия готовит большую мобилизацию?
Лидер государства сказал, это может быть связано с подготовкой как к новому крупному наступлению против Украины, так и к возможным действиям на других направлениях, в частности в отношении стран Балтии.