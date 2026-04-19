Россия готовится к масштабной мобилизации, а потому усиливает ограничения в соцсетях, – Зеленский

Владимир Зеленский сделал очередное заявление о мобилизации в России. По его убеждению, враг готовит масштабную мобилизацию, поэтому прибегает к определенным действиям внутри страны.

Об этом президент заявил во время интервью. Зеленский предположил, для чего такая подготовка.

Для чего Россия готовит большую мобилизацию?

Лидер государства сказал, это может быть связано с подготовкой как к новому крупному наступлению против Украины, так и к возможным действиям на других направлениях, в частности в отношении стран Балтии.