Оккупанты спешат до 20 января: какой план может быть у Кремля дальше

Новый лидер США Трамп предпочитает как можно быстрее провести переговоры и завершить российско-украинскую войну, хотя уже и сам признал, что сделать это будет не так просто. Вероятно, что от Трампа будут конкретные попытки договориться. Он или позвонит Путину, или пригласит его и украинскую делегацию в Вашингтон для разговора.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный аналитик Ян Матвеев, предположив, что на первом этапе будет попытка ввести режим прекращения огня, чтобы дальше в течение недель или месяцев проводить переговоры. По его словам, открытым остается вопрос, согласится ли Путин на прекращение огня по всей линии фронта.

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Курщина может стать предметом обмена на переговорах

То, что Кремль готовится к 20 января (инаугурации Трампа), подтверждает то, как российские войска сейчас спешат на поле боя и делали это и в течение последних месяцев 2024 года.

В частности это наблюдается в Курской области, где россияне пытаются занять территорию, которая находится сейчас под контролем ВСУ, чтобы, по словам Матвеева, она не висела "мертвым грузом" во время переговоров.

"Ведь понятно, что с ней надо что-то решать. Путин не будет готов заморозить линию фронта в пределах Курской области, потому что это будет абсолютное безумие для него. Он не сможет это никак "продать" внутри России и сказать, что теперь частичка России под контролем Украины", – считает Матвеев.

Поэтому, по словам военного аналитика, если российская армия не успеет вернуть под свой контроль часть Курщины – тогда во время переговоров России придется обменять эту территорию на другую.

Это может быть принципиальным вопросом для Зеленского, он может давить и получить гораздо больше, чем этот клочок земли в Курской области,

– предположил Матвеев.

Военный аналитик уверен, что спешка российской армии на Курщине свидетельствует о том, что Кремль готовится выходить на переговоры как раз после инаугурации Трампа.

"Возможно, это будет формально, когда российская делегация приедет без Путина, озвучит свои требования: 4 области, запрет украинской армии и вступления Украины в НАТО. А представителям России намекнут, что они сошли с ума и предложат найти компромисс. Они могут отказаться и вернуться в Россию. Допускаю, что может все закончиться так", – озвучил Матвеев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская область является сильным козырем в переговорах, особенно со странами Глобального Юга. Он отметил, что эти страны считали Россию непобедимой, однако операция ВСУ на Курщине эти представления развеяла. Силы обороны Украины уже 5 месяцев держат под контролем часть Курской области.