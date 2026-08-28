Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его мнению, Россия так все-таки проведет мобилизацию. Вопрос лишь в том, когда это произойдет.

Что происходит на временно оккупированных территориях?

По словам Андрющенко, уже сейчас в приазовской части Донецкой области идет масштабное уточнение персональных данных. Также с прошлой недели там начали проводить бронирование людей из коммунальных предприятий, бизнеса и т. д.

Такого еще не было. Это означает, что россияне уже административно готовятся к мобилизации. Теперь вопрос в том, когда они на это пойдут. Это может быть как начало, так и конец осени,

– сказал Андрющенко.

Андрющенко рассказал, какова ситуация на временно оккупированных территориях: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что, по данным украинской разведки, Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации. Там попытаются набрать 300 тысяч человек личного состава до конца 2026 года и еще 300 тысяч – в 2027-м. Потери России за январь – июль 2026 года составили около 240 тысяч человек, из которых 140 тысяч – безвозвратные. Также за этот период враг набрал 232 тысячи контрактников.