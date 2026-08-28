Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. На його думку, Росія таки проведе мобілізацію. Питання лише в тому, коли це відбудеться.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях?

За словами Андрющенка, вже зараз на приазовській частині Донеччини йде масштабне уточнення персональних даних. Також з минулого тижня там почали бронювати людей з комунальних підприємств, бізнесу тощо.

Такого ще не було. Це означає, що росіяни вже адміністративно готуються до мобілізації. Тепер питання в тому, коли вони на це підуть. Це може бути як початок, так і кінець осені,

– сказав Андрющенко.

Андрющенко розповів, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, за даними українських розвідок, Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації. Там спробують набрати 300 тисяч особового складу до кінця 2026 року та ще 300 тисяч – у 2027-му. Втрати Росії за січень – липень 2026 року становили близько 240 тисяч осіб, з яких 140 тисяч – безповоротні. Також за цей період ворог набрав 232 тисячі контрактників.