"Такого еще не было": Андрющенко указал на подготовку к мобилизации на оккупированных территориях

Россия готовится к мобилизации и на временно оккупированных территориях Украины. Там уже пытаются выяснить, сколько человек они потенциально могут призвать на войну.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его мнению, Россия так все-таки проведет мобилизацию. Вопрос лишь в том, когда это произойдет.

Что происходит на временно оккупированных территориях?

По словам Андрющенко, уже сейчас в приазовской части Донецкой области идет масштабное уточнение персональных данных. Также с прошлой недели там начали проводить бронирование людей из коммунальных предприятий, бизнеса и т. д.

Такого еще не было. Это означает, что россияне уже административно готовятся к мобилизации. Теперь вопрос в том, когда они на это пойдут. Это может быть как начало, так и конец осени,

– сказал Андрющенко.

Андрющенко рассказал, какова ситуация на временно оккупированных территориях: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что, по данным украинской разведки, Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации. Там попытаются набрать 300 тысяч человек личного состава до конца 2026 года и еще 300 тысяч – в 2027-м. Потери России за январь – июль 2026 года составили около 240 тысяч человек, из которых 140 тысяч – безвозвратные. Также за этот период враг набрал 232 тысячи контрактников.