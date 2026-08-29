Как сообщает издание Politico, массовый отток граждан России за границу активизировался после резкого увеличения числа запросов о юридической помощи среди мужчин призывного возраста. По данным правозащитников организации "Школа призывника", российские власти существенно усилили сбор персональных данных резервистов через их работодателей и готовят инфраструктуру для принудительного призыва.

Скрытая подготовка и цифровые повестки

Российские военкоматы активно требуют от предприятий адреса родственников военнообязанных и заранее прикрепляют резервистов к конкретным воинским частям. Эксперты отмечают, что это создает основу для молниеносного призыва непосредственно с рабочих мест без длительных бюрократических процедур.

Дополнительным инструментом давления стало введение обязательных электронных повесток. В отличие от 2022 года, когда бумажную повестку нужно было вручить лично под подпись, цифровой документ считается врученным сразу после публикации в реестре, что автоматически блокирует гражданину выезд из страны.

Власти извлекли урок из предыдущей мобилизации,

– заявил основатель "Школы призывника" Алексей Табалов.

К процессу обеспечения призыва привлекают даже подразделения Росгвардии, которым официально расширили полномочия для действий в период мобилизации и военного положения.

Провал альтернативных методов рекрутинга

Кремль вынужден возвращаться к идее принудительного призыва из-за провала других кампаний по набору военнослужащих.

Весной 2026 года Министерство обороны России планировало привлечь 80 тысяч студентов в вновь созданные войска беспилотных систем, однако к июлю подписать контракты согласились лишь 8 тысяч человек.

Не дали ожидаемого результата и силовые облавы в регионах, где полиция вместе с военными насильно задерживала мужчин на улицах и в общественном транспорте.

В некоторых городах, в частности в Пензе, такие действия вызвали обратную реакцию – местные жители начали организовывать отряды самообороны для защиты от вербовщиков.

Я думаю, что уничтожение Украины – это навязчивая идея Путина, и эта фиксированная идея требует живой силы. Единственным ресурсом, который остался после провала других попыток, является мобилизация,

– высказался Алексей Табалов.

Аналитики предполагают, что официального объявления о призыве не стоит ожидать до завершения сентябрьских парламентских выборов в России, потому что это существенно ударит по рейтингу правящей верхушки.

Контекст и предыстория

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская разведка прогнозировала подготовку России к масштабному призыву нескольких сотен тысяч человек до конца года.

Во время предыдущей волны частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россию также покинули более 100 тысяч мужчин в течение первой недели.