В эфире 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный предположил, действительно ли может быть такая угроза, или это просто очередные страшилки России. Отметим, что накануне командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский побывал с рабочей поездкой в воинских частях и подразделениях, которые ведут оборону на Купянском направлении.

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Как ВСУ готовятся к обороне

Как отметил военный эксперт, на самом деле такую информацию опубликовал Центр оборонных стратегий – украинская организация, которая отслеживает ситуацию на фронте.

Россияне не смогут построить и наступать одной огромной колонной из 500 танков и 600 бронированных машин. Даже самые современные танки, в частности, Leopard 2, которые Украина получила от Запада и использовала во время наступления на Работино, не принесли желаемого успеха. Мина стоимостью 100 долларов останавливает танк, который стоит 2 – 3 миллиона долларов,

– заметил Нарожный.

На всех участках Вооруженные Силы Украины строят плотные укрепления, готовятся к активной обороне, закапывают мины. К сожалению, больших коммуникаций на эту тему нет, но, например, командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев открыто рассказывает о Севере, ведь там нет боевых действий. По его словам, там закопали полмиллиона мин.

Если мы смогли закопать полмиллиона противотанковых мин на Севере, то я думаю, что примерно такое же количество ожидает врага и на Купянском направлении,

– сказал военный эксперт.

Представим себе самый негативный сценарий. К примеру, что все пошло не по украинскому плану – не успели построить и заминировать укрепления и Силы обороны отступают к реке Оскол, там где раньше был наш оборонительный рубеж.

"Конечно, не хочется бросать Купянск и все освобожденные территории, ведь это будет большим ударом по обороне Бахмута. В таком случае у врага улучшится логистика. Однако пока все выглядит так, что Вооруженные Силы Украины готовятся к активной обороне и смогут остановить врага", – отметил Нарожный.

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