В етері 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний припустив, чи дійсно може бути така загроза, чи це просто чергові жахалки Росії. Зазначимо, що напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побував із робочою поїздкою у військових частинах і підрозділах, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку.

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Як ЗСУ готуються до оборони

Як зазначив військовий експерт, насправді таку інформацію опублікував Центр оборонних стратегій – українська організація, яка відстежує ситуацію на фронті.

Росіяни не зможуть побудувати й наступати одною величезною колоною з 500 танків та 600 броньованих машин. Навіть найбільш сучасні танки, зокрема Leopard 2, які Україна отримала від Заходу та використовувала під час наступу на Роботине, не принесли бажаного успіху. Міна вартістю 100 доларів зупиняє танк, який коштує 2 – 3 мільйони доларів,

– зауважив Нарожний.

На всіх ділянках Збройні Сили України будують щільні укріплення, готуються до активної оборони, закопують міни. На жаль, великих комунікацій на цю тему немає, але, наприклад, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відкрито розповідає про Північ, адже там немає бойових дій. За його словами, там закопали пів мільйона мін.

Якщо ми змогли закопати пів мільйона протитанкових мін на Півночі, то я думаю, що приблизно така сама кількість очікує ворога й на Куп'янському напрямку,

– мовив військовий експерт.

Уявимо собі найнегативніший сценарій. До прикладу, що все пішло не за українським планом – не встигли побудувати та замінувати укріплення й Сили оборони відступають до річки Оскіл, там де раніше був наш оборонний рубіж.

"Звісно, не хочеться кидати Куп'янськ й всі звільнені території, адже це буде великим ударом по обороні Бахмута. В такому разі у ворога покращиться логістика. Проте наразі все виглядає так, що Збройні Сили України готуються до активної оборони й зможуть зупинити ворога", – наголосив Нарожний.

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