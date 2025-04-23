Россия готовится к наступлению, чтобы выйти на границу Донетчины и Днепропетровщины, – ТГР "Угледар"

В течение 16 – 22 апреля существенно сократилось количество штурмовых действий россиян в зоне ответственности тактической группы "Угледар". За этот период было зафиксировано 106 атак, тогда как на прошлой неделе их было 158.

Военные частично это объясняют "путинским перемирием" на Пасху, но все же главная причина – накопление россиянами живой силы и техники у линии боестолкновения. Об этом рассказал представитель тактической группы "Угледар" подполковник Алексей Бельский, сообщает 24 Канал.

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Россияне готовятся к наступлению к 9 мая

В тактической группе "Угледар" отметили, что сейчас россияне на юге Донецкой области активно готовятся к большому наступлению. Перед ними стоит цель выйти до 9 мая на админграницу Днепропетровщины и Донетчины.

С этой целью противник в три раза увеличил количество разведывательных полетов БпЛА типа "Орлан 10", "Суперкам" и "Zala" над украинскими позициями. В 2,5 раза увеличил количество обстрелов из артиллерии и использования управляемых авиабомб,

– рассказал подполковник Алексей Бельский.

На этом отрезке фронта оккупанты активно используют технику легкой проходимости, в частности, багги, квадроциклы и мотоциклы. На этих средствах они пытаются пробраться к российским позициям, накопить свои силы и осуществить наступление.

Несмотря на это, как отметил представитель ТГР "Угледар", украинская аэроразведка работает отлично. Благодаря ей бомберы, артиллерия, FPV, РСЗО и минометы постоянно уничтожают оккупантов и их технику.

Охота на оккупантов в Донецкой области: смотрите видео

Только за последнюю неделю там Россия потеряла 648 военнослужащих убитыми и ранеными.

Также на металлолом превратились: