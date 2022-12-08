В России готовятся к предстоящему поражению и мобилизации 17-летних, – разведка

В России уже начинают осознавать, что поражение в войне с Украиной вполне реально. Но очевидно, Кремль не хочет воспринимать реальность, поэтому там начали подготовку к мобилизации 17-летних юношей с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Апостроф TV". Несмотря на подготовку к поражению, Кремль не хочет прекращать мобилизационные меры.

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Россияне хотят мобилизовать несовершеннолетних украинцев

Андрей Юсов заявил, что Россия готовит новые волны мобилизации и более мощные системы учета. В частности, среди планов Москвы – мобилизация 17-летних юношей на временно оккупированных территориях. То есть оккупанты хотят мобилизовывать несовершеннолетних украинцев.

Речь уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся,

– заявил Юсов.

То есть Россия даже понимая, что победа в войне ей явно не светит, пытается любыми методами хоть как-то изменить ситуацию. Хуже всего в этой ситуации – планы Кремля воевать с Украиной несовершеннолетними украинцами. Если оккупанты на это решатся, это станет еще одним пунктом в списке военных преступлений России, за которые российское руководство и все причастные к этому непременно будут отвечать перед трибуналом.

Россия готовит новую волну мобилизации

В Генштабе ВСУ уже сообщали, что в декабре россияне хотят начать новую волну мобилизации, однако планируют проводить ее скрыто, чтобы это не вызвало протеста среди россиян. О новой волне мобилизации, которая пройдет зимой, сообщали и так называемые "оппозиционные" российские СМИ.

Кремль уже объявлял так называемую "частичную" мобилизацию 21 сентября и о якобы ее завершении 31 октября. Стоит отметить, что рупор Кремля Дмитрий Песков перед объявлением мобилизации всячески отрицал этот факт.

Теперь Песков и сам Путин говорят, что новая волна мобилизации будто бы не нужна, однако статистика потерь от Генштаба ВСУ говорит обратное, ведь потери врага в живой силе в ближайшее время достигнут отметки 100 000 человек.