Бойцы отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого одни из отбивших наступление россиян на Авдеевку. "Якудза", гранатометчик бригады, работающей в зоне ответственности 110 ОМБр, рассказал, как россиян наступали на Авдеевку.

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Как ВСУ сдерживают россиян на Авдеевском направлении

21-летний "Якудза", которого зовут Иван, отметил, что наиболее интенсивными были первые четыре дня российского наступления. По его словам, украинские военные думали, что наступление россиян закончится уже в первый день из-за больших потерь противника. Однако оккупанты продолжили штурмовые действия.

"Якудза" отметил, что оккупанты после того, как поняли, что их наступление бронетехникой захлебнулось через заминированную территорию, пошли в пехотные штурмы.

Украинские военные сдерживают наступление россиян на Авдеевку: смотрите видео

Боец рассказал, как во время российского наступления на Авдеевку первая линия обороны превратилась в "ноль".

Мы были готовы и ждали. Нам уже подвезли БК, я пересматривал видео, которые снимали наши дроны. На одном из них я увидел, как в нашу сторону идет большая колонна техники. В это время враг начал артподготовку…,

– сказал Иван и добавил, что ребята приняли бой и отстояли позиции.

"Сейчас у нас все хорошо, – говорит Иван. – Однако россияне все равно нас регулярно обстреливают".

"Якудза" с собратьями держали оборону четыре дня. В окопе парень и ночевал – спал прямо на оружии. По его словам, россияне бросили на штурмы много солдат.

"Лично я с одной стороны посадки насчитал сорок семь трупов, – рассказывает он. – Сколько их было с другой стороны посадки – неизвестно. Многие трупы лежали и посреди поля".

Иван объясняет такое количество потерь тем, что враг действовал крайне неосторожно

"Бронированная машина крутится на месте, словно не знает, куда тронуться, – вспоминает он. – Ты выбегаешь из траншеи и лупишь прямо по машине. Пехота лезет на террикони по 15 – 20 человек, как те муравьи. По ним лупят наши танки и артиллерия ".

Отвечая на вопрос, возможно ли повторное наступление россиян на Авдеевском направлении, он отметил, что украинские бойцы ожидают массированную атаку.

Мы ожидаем развития событий. Благодаря ночным дронам мы видим группы заходящих на позиции врага. Думаем, что враг собирает силы для новой массированной атаки,

– резюмировал "Якудза".

Какая ситуация на Авдеевском направлении