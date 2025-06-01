Путин готовится к затяжной войне с НАТО: в ISW объяснили, что на это указывает

Россия не отказалась от своих захватнических планов и стремится оккупировать как можно больше украинских территорий. Более того, в Кремле готовятся к затяжной войне с НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Важно Россия заинтересована в затягивании переговоров, – в ISW объяснили цель Путина

Россия готовится к затяжной войне

Аналитики ISW отметили, что Кремль продолжает демонстрировать свою приверженность к затяжной войне с Украиной. Более того, военно-политическое руководство России готовит общество и свою оборонно-промышленную базу к потенциальной будущей войне с НАТО.

Об этом свидетельствует указ, который накануне подписал российский диктатор. Так, Путин подписал документ, который позволяет российскому правительству лишать прав акционеров оборонно-промышленных предприятий в случае невыполнения предприятием государственных оборонных заказов в период военного положения. Иначе говоря, Кремль разрешил министерству промышленности России назначать управляющую компанию как единоличный исполнительный орган предприятия для выполнения договорных обязательств перед российским правительством.

Также указ российского диктатора распространяется на гражданские авиационные и судостроительные компании, военные компании по разработке и производству, а также государственных субподрядчиков. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Путин уже готовит правовые условия, которые позволят Кремлю реквизировать элементы российской экономики на случай военного положения.

ISW продолжает оценивать, что Кремль готовит российское общество и экономику к затяжной войне в Украине. Это свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах по достижению дипломатического урегулирования войны в Украине,

– резюмировали аналитики.

На днях ранее журналисты Bloomberg писали, что Путин стремится восстановить Российскую империю в Европе. Так, Россия нарастила военные возможности, что ставит под вопрос готовность НАТО к конфликту, особенно в сфере беспилотных технологий и радиоэлектронной борьбы.