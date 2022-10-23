Верят в мощь ВСУ: в Курской области вслед за Белгородской построили линии обороны

Оккупанты ужасно боятся, что ВСУ могут после освобождения территории Украины напасть на Россию. Поэтому в областях, граничащих с нашим государством, продолжают строить фортификационные сооружения.

Если в Белгородской области появились так называемые "линии Вагнера", то в Курской – две усиленные линии обороны, передает 24 канал со ссылкой на местного губернатора. Это однозначно сильнейшая защита, которую не сможет одолеть ни одно войско (сарказм).

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Россияне готовятся к мифическому нападению

Кажется, в Беларуси распыляют какую-то заразу. Иначе сложно объяснить, почему в Белгородской и Курской областях заговорили о возможном нападении Украины. Или они уже от своих же окккупантов, которые ежедневно погибают в войне против нашего государства, прикрываются?

Как бы там ни было, но в России отчитались, что две усиленные линии обороны в Курской области уже готовы. Над ними работало Минобороны страны-агрессора, а также Пограничное управление самой области. Известно, что работы ведутся и над третьей. Она должна быть готова к 5 ноября.

Мы готовы отбить любые посягательства на нашу территорию,

– подчеркнул губернатор Роман Старовойт.

Так выглядят оборонные сооружения в Курской области / Фото с телеграма Старовойта

К слову, для максимального результата могли бы еще соли рассыпать или мелом обвести границу с Украиной. Если же серьезно, то ответные движения больше напоминают попытки отмывать деньги на войне. И, возможно, именно поэтому проект по построению линии Вагнера в некоторых регионах поставили на паузу.

А что это за "линии Вагнера" такие?

Это оборонные сооружения, якобы созданные для того, чтобы не допускать продвижения украинских танков. Самые "линии" – выложенные строчкой бетонные пирамидки. Они бы более органично вписывались где-то на тротуарах, делая невозможным паркинг.

Такие "линии Вагнера" уже устанавливают в Белгородской области. Мол, поскольку в ней постоянно что-то происходит, то необходима защита от возможной атаки.

Построение таких же "линий" зафиксировали и в Луганской области. Спутниковые снимки показывают, что они появились вблизи Горного.

Интересно, что первую часть траншеи враг выкопал 25 сентября, а вторую – между 5 и 5 октября.

Заметим, что Пригожин ужасно возмутился из-за действий российских губернаторов. Мол, они тормозят построение "линий Вагнера" и не заботятся о защите своего государства.

На самом же деле все это больше напоминает очередную схему. Благодаря ей Пригожин может отмыть немалую сумму на построении такой несуразной "защиты".

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