Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что для российского диктатора война носит идеологический и империалистический характер. По его словам, ключевым вопросом является не то, сколько лет Путин готов воевать, а насколько его окружение согласится и в дальнейшем поддерживать такие планы.

Что позволяет Путину воевать?

Андрей Городницкий отметил, что если бы российский президент руководствовался логикой, то украинское сопротивление и удары по территории России могли бы давно заставить его отказаться от агрессии. Однако поведение Кремля свидетельствует об обратном.

Путин стремится уничтожить Украину и будет продолжать это делать, пока у него будут ресурсы. На это также могут указывать планы России по дальнейшей мобилизации и активизации экономики для обеспечения войны.

Политический эксперт считает, что не стоит воспринимать всерьез прогнозы о конкретных годах завершения войны – 2027, 2028 или 2030. Никто не может точно сказать, когда боевые действия прекратятся.

Политический эксперт о ситуации в Кремле: видео

Однако возможности вести войну не безграничны, и именно это может стать определяющим фактором.

По словам Городницкого, стоит обратить внимание на роль других государств, поддерживающих Москву. Важно, как долго российские власти и их окружение будут готовы тратить ресурсы на войну и жить в условиях ограничений.

Вопрос в том, насколько окружение Путина готово поддерживать его в этих безумных планах. Вот это главное,

– подчеркнул политический эксперт.

Кроме того, он добавил, что если российская элита будет готова отказаться от нормального уровня жизни, направлять все доступные ресурсы на войну и поддерживать политику Кремля, то Россия сможет продолжать агрессию значительно дольше.