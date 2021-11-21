Россия готовится напасть на Украину в начале 2022 года, – разведка

Государство-агрессор сконцентрировало более 90 тысяч военных вблизи украинских границ. Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.

Такое заявление по эскалации со стороны Москвы в интервью изданию сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Россия готовит нападение на Украину

По словам Буданова, напасть на Восток и Юг страна-оккупант может уже в январе – феврале 2022 года. Об этом свидетельствуют более 92 тысяч российских военных на границе с Украиной.

Атака, вероятно, будет предусматривать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь,

– отметил глава ГУР.

Буданов считает, что масштабные российские военные учения "Запад-2021" в начале 2021 года свидетельствуют о том, что Москва может одновременно перебросить более 3 500 военных Воздушно-десантных и специальных операций.

Нападение, которое планирует Кремль, может стать масштабнее любых действий российских войск, начиная с 2014 года.

Действия Украины учитывая возможное нападение России

Сейчас Киев просчитывает различные сценарии относительно того, как именно может развиваться потенциальная атака России. Учитывают то, что страна окружена многочисленными российскими тактическими группами.

Буданов подчеркнул, что Москва увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму. К границе также стягивают системы баллистических ракет малой дальности "Искандар" и другое вооружение.

Глава ГУР убежден, что жесткие погодные условия в январе-феврале никак не повлияют на желание россиян идти в атаку. "Для нас и россиян это не проблема", – заявил он.

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Серия психологических операций

В то же время Буданов предупредил, что любая такая физическая атака будет только после серии психологических операций. Москва уже начала их проводить. Делают это для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать обороноспособность.

По информации разведки, эти действия направлены на

организацию длительных протестов против вакцинации от коронавируса,

разжигание беспорядков, связанных с экономикой и поставками энергоносителей,

антиправительственные настроения в Украине через "вагнергейт".

"Российские психологические операции используют, чтобы показать, что "власть предала народ", – пояснил Буданов.

Он добавил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси также является частью таких усилий России.

В завершение глава ГУР подытожил, что предположения разведки Украины и США относительно времени возможной российской атаки похожи.

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