Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, как Россия, что не может победить Украину в течение почти трех лет, собирается воевать со странами НАТО. Также Кирилл Буданов предположил возможность распада Североатлантического альянса в случае, если США не будут предпринимать резких шагов в отношении России.

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Для чего Путину война с НАТО?

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что на российском телевидении на протяжении многих лет продвигался нарратив, что Россия воюет с НАТО. И в определенный момент люди, которые принимают решения, каждый день слыша это, начинают верить, что действительно идет война России с Альянсом и ей нужно еще больше вооружаться.

Однако можно планировать многое, но имеет ли Москва соответствующие ресурсы. Потому что 1,1 триллиона долларов – это не такая уж и малая сумма. Вряд ли россияне смогут ее так легко найти,

– предположил Ус.

Соответственно надо наблюдать, насколько Кремль реально сможет воплотить эти планы в реальные шаги. Потому что, по его словам, все чаще звучит мысль, мол, как Россия может начать войну с НАТО, если она не может выиграть войну у Украины.

Однако мы анализируем эту ситуацию сквозь призму собственной логики. А здесь работает совсем другая. Когда россияне создают большое количество ложной информации, то они в нее начинают верить и говорить: "Мы сейчас решим вопрос с Украиной и быстро перейдем к решению проблемы с НАТО",

– подчеркнул Иван Ус.

В то же время биологическое время Владимира Путина истекает, как отметил главный консультант Национального института стратегических исследований. Глава Кремля понимает, что надо как можно скорее продемонстрировать всему миру свою силу.

Именно в этом опасность любого диктатора в любой стране мира – он теряет связь с реальностью и делает шаги, за которые будет отвечать слишком много людей в его окружении. Поэтому задача этого окружения, уверен Ус, остановить его.

Отметим, что руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Кремль готовит самую масштабную программу перевооружения с 1980 года, чтобы подготовиться к войне с НАТО. На это Россия может потратить 1,1 триллиона долларов.

По словам Буданова, Россия готовится к войне с НАТО на 2030 год, и именно на "больше танков, лучшие ракеты", которые нужны для этого конфликта, направлены все бюджеты страны-агрессора.