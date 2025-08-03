Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, як Росія, що не може перемогти Україну впродовж майже трьох років, збирається воювати з країнами НАТО. Також Кирило Буданов припустив можливість розпаду Північноатлантичного альянсу в разі, якщо США не вживатимуть різких кроків щодо Росії.

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Для чого Путіну війна з НАТО?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень зазначив, що на російському телебаченні впродовж багатьох років просувався наратив, що Росія воює з НАТО. І в певний момент люди, які ухвалюють рішення, кожного дня чуючи це, починають вірити, що дійсно йде війна Росії з Альянсом і їй потрібно ще більше озброюватись.

Проте можна планувати багато чого, але ж чи має Москва відповідні ресурси. Тому що 1,1 трильйона доларів – це не така вже й мала сума. Навряд чи росіяни зможуть її так легко знайти,

– припустив Ус.

Відповідно треба спостерігати, наскільки Кремль реально зможе втілити ці плани в реальні кроки. Тому що, за його словами, все частіше звучить думка, мовляв, як Росія може розпочати війну з НАТО, якщо вона не може виграти війну в України.

Проте ми аналізуємо цю ситуацію крізь призму власної логіки. А тут працює зовсім інша. Коли росіяни створюють велику кількість неправдивої інформації, то вони в неї починають вірити та говорити: "Ми зараз розв'яжемо питання з Україною та швидко перейдемо до вирішення проблеми з НАТО",

– підкреслив Іван Ус.

Водночас біологічний час Володимира Путіна спливає, як зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Очільник Кремля розуміє, що треба якомога швидше продемонструвати всьому світові свою силу.

Саме в цьому небезпечність будь-якого диктатора у будь-якій країні світу – він втрачає зв'язок з реальністю та робить кроки, за які відповідатиме занадто багато людей в його оточенні. Тому завдання цього оточення, впевнений Ус, зупинити його.

Зазначимо, що керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Кремль готує наймасштабнішу програму переозброєння з 1980 року, щоб підготуватися до війни з НАТО. На це Росія може витратити 1,1 трильйона доларів.

За словами Буданова, Росія готується до війни з НАТО на 2030 рік, і саме на "більше танків, кращі ракети", які потрібні для цього конфлікту, спрямовані всі бюджети країни-агресорки.