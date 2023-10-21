Россия готовит новое наступление в Украине: разведка Эстонии назвала главные предпосылки

В войне против Украины Россия несет колоссальные потери. Несмотря на это, враг продолжает бросать своих бойцов на штурмы. Более того, даже готовится к новому наступлению.

Об этом свидетельствуют данные разведки Эстонии. Глава разведцентра Сил обороны Антс Кивисельг подробнее рассказал о возможном новом наступлении России на Украину.

Читайте также ВСУ уверенно продвигаются вперед: оккупанты готовятся отойти к трассе Горловка – Бахмут

Враг готовится к продолжительной войне

По имеющимся у разведки данным, у врага есть еще четыре миллиона артиллерийских снарядов. Этого количества будет достаточно, чтобы целый год вести войну малой интенсивности. Кроме того, 350 тысяч снарядов Россия получила от Северной Кореи. Все это свидетельствует о том, что враг готовится к продолжительной войне.

Эстонские военные также обратили внимание на основные направления фронта. Речь идет о двух участках: Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман. Летом на этих участках фиксировали по 20 – 40 атак ежедневно. В настоящее время в среднем насчитывают по 76 атак каждый день.

Путин эти действия назвал активной обороной. Впрочем, военные Эстонии считают, что это попытка завуалировать происходящее. Они убеждены, что на самом деле враг готовится к новому наступлению.

Это послание с политическим содержанием. Агрессор пытается снять с себя это клеймо и показать своему народу, что они занимаются активной обороной, а не каким-либо нападением,

– отметил Антс Кивисельг.

В то же время, он отметил, что действия России на востоке и северо-востоке могут стать причиной того, что в ближайшие недели враг попытается развить успех. Туда оккупанты могут направить дополнительные силы и перейти в наступление на том участке фронта.

По данным разведки дополнительным индикатором стал тот факт, что Россия от КНДР получила 350 тысяч артиллерийских снарядов. Речь идет о тысяче контейнеров, доставленных в Краснодарский край. По словам Кивисельга, это существенное пополнение складов врага.

Если мы до сих пор видели, что Россия выпускает около 10 000 снарядов за сутки, то того количества боеприпасов, которые прислала Северная Корея, должно будет хватить в месяц – полтора. Также не стоит забывать, что близится зима. Конечно, снова начнутся атаки на энергетическую инфраструктуру. Нам кажется, что Россия уже завершила подготовку этих ударов. Этого можно ожидать в ближайшие недели или месяц,

– добавил Кивисельг.

Эстонский генштаб подчеркнул, что, несмотря на повышенную активность врага, ВСУ в ближайшее время могут прорвать оборону врага. И это позволит им выйти на оперативное пространство.