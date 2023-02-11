Россия готовится возобновить наступление весной, – Белый дом

Россия все еще пытается использовать зимний период, чтобы истощить украинцев и одновременно восстановить свои силы: перевооружиться и пополнить количество личного состава, чтобы весной начать новое наступление.

Об этом предупредил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, помимо активных боевых действий на Востоке Россия продолжает ракетный террор мирного населения.

Внимание Кремль готовит новое наступление в Украине: Столтенберг сделал заявление об оружии

Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия в Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими, даже сейчас, когда мы с вами здесь разговариваем,

– заметил представитель Белого дома.

Кирби также рассказал, что Путин использует зимние месяцы для того, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и возобновить наступательные операции весной.

Союзники понимают это и увеличили помощь

Поэтому США и другие союзники на протяжении последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, что включает более сложные боевые способности для ведения боев на открытой местности. Представитель администрации подчеркнул, что это необходимо "чтобы помочь украинским подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

Кирби также предположил, что когда погодные условия улучшатся, "бои, вероятно, станут более жестокими".

Главное о новом возможном наступлении россиян

В последние недели все больше разговоров о том, что Россия готовится к повторному наступлению.

Да, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Кремль не хочет мира, а планы Путина не изменились – он все еще хочет захватить Украину. Он анонсировал, что мир будет продолжать помогать Украине вооружением

И недавно генсек опубликовал фото, на котором он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента Соединенных Штатов Джейком Салливаном.

Он поблагодарил США за лидерство в объединении мира в столь критический момент.

В ГУР МО считают, что называть активизацию оккупантов на Востоке нашего государства "новым наступлением" не корректно, ведь с начала полномасштабного вторжения – от 24 февраля – захватчики пытаются наступать и применяют для этого все имеющиеся возможности.