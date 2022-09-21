Речь Байдена на Генассамблее ООН срочно переписывали из-за заявлений путина, – СМИ

Во время выступления в ООН президент США Джо Байден планировал осудить полномасштабную войну россии против Украины и сделать центральной темой своего выступления. Однако ядерные угрозы путина резко "повысили ставки".

Поэтому речь президента для выступления на Генассамблее ООН переписывали в последнюю минуту. Об этом сообщил журналист Politico Джонатан Лемир.

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Угрозы путина заставили пересмотреть речь Байдена

СМИ считают, что Байден не будет напрямую обращаться к словам путина, а сосредоточится на подтверждении поддержки США Украины и дальнейших действиях Вашингтона.

Помощники Белого дома подтверждают, что будущую речь Байдена в ООН переписывают в последнюю минуту после зловещих ночных заявлений путина,

– написал журналист.

Россия снова начала угрожать ядерными ударами

Во время обращения к россиянам путин объявил о частичной мобилизации россиян и открыто пригрозил миру применением ядерного оружия. Также он не забыл упомянуть, что у россии сейчас самый большой ядерный арсенал.

Тем, кто позволяет себе такие заявления, хочу напомнить, что наша страна имеет разные средства массового поражения, а по отдельным компонентам и более современные. При угрозе территориальной целостности нашей страны мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф! Граждане россии могут быть уверены, что целостность нашего отечества, наша независимость и свобода будут обеспечены,

– отметил в речи путин.

Однако современность ядерного оружия вызывает некоторые сомнения. Больше об этом читайте по ссылке.

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