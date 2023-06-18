Оккупанты начали экстренную вакцинацию своих войск, – "Атеш"

Российские захватчики на временно оккупированной Херсонщине начали вакцинировать своих солдат, коллаборантов и имеющих российский паспорт. Зато людей, не принявших вражескую бумажку, Кремль не вакцинирует.

Партизанское движение сообщило, что пока информации о том, от чего вакцина, нет. Однако накануне партизаны сообщали, что врагов в Херсонской области уже скосила холера.

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Зачем Кремль начал вакцинацию

Россия спешно начала вакцинировать людей в Голой Пристани, Новой Каховке и Старой Збурьевке. Все эти населенные пункты Херсонской области оккупированы россиянами. Вакцинацию враги проводят наспех.

Это очередное доказательство того, что безумцы готовятся совершить очередной акт экологического терроризма! Очень надеемся, что все обернется, но зная Россию шансы невелики,

– заявили партизаны движения "Атеш".

Вакцинируют россияне только своих военных, коллаборантов и жителей, имеющих российский паспорт.

Между тем жителей оккупированных территорий, которые имеют только украинские документы, враги к вакцинации не допускают. Партизаны напоминают, что такие поступки оккупантов – это факт геноцида. Ведь россияне специально не позволяют вакцинироваться украинцам, которые не хотят иметь принадлежность к врагу.

Что происходит на Херсонщине