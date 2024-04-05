В Россию уже приезжали и ХАМАС, и Хезболла, и Иран, а теперь очередь за Талибаном. Страна-оккупант хочет подчинить всех террористов. Другими словами – подмять под себя. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что таким образом Кремль пытается наладить с ними взаимоотношения.
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Налаживание отношений с диктаторскими режимами
Как отметил Гудков, если Москва отменит Талибану статус террористической организации, это усилит ощущение разгула терроризма в России. Вероятно, все постепенно будет превращаться в шоу, когда Кремль становится центром сотрудничества с террористическими структурами.
Страна катится в террористическое болото. Она и раньше, и сейчас ведет войну, но сегодня открыто демонстрирует готовность к сотрудничеству со всеми отвратительными террористическими режимами. "В полный рост", – как говорится,
– сказал российский оппозиционный политик.
Все террористические организации не субъекты и не являются самостоятельными политическими игроками. Это квазиструктуры, созданные диктаторскими государствами, например Иран. Через эти фальшивки Владимир Путин налаживает сотрудничество со странами-изгоями. Это полутеневой план сближения диктатур.
ТалибанВозник в 1994 году в Афганистане как радикальное исламистское движение. Талибы воевали с армией США, однако вернулись к власти в Афганистане в 2021 году после вывода иностранных войск под руководством Америки, но до сих пор остаются в списке организаций, которые Россия признает террористическими. Однако в марте 2022 года Кремль установил дипломатические отношения с Афганистаном.
Ситуация в России: кратко
- Русская православная церковь издала странный приказ, согласно которому война против Украины считается "священной". Российский патриарх даже заявил, что смысл существования России заключается в том, что она якобы "защищает мир от зла".
- Конфискованные возле России предприятия раздают прокремлевским бизнесменам. Владимир Путин создает из сторонников войны с Украиной новую "элиту". По данным британской разведки, с момента начала вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия взяла под государственный контроль около 180 компаний на сумму около 11,5 миллиарда долларов.
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, в России продолжается мобилизация. Страна-агрессор планирует добрать еще 300 тысяч личного состава до 1 июня.