До Росії вже приїжджали і ХАМАС, і Хезболла, і Іран, а тепер черга за Талібаном. Країна-агресорка хоче підкорити усіх терористів. Іншими словами – підім'яти під себе. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що у такий спосіб Кремль намагається налагодити з ними взаємини.
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Налагодження відносин з диктаторськими режимами
Як зазначив Гудков, якщо Москва скасує Талібану статус терористичної організації, це підсилить відчуття розгулу тероризму у Росії. Імовірно, все поступово перетворюватиметься на шоу, коли Кремль стає центром співробітництва з терористичними структурами.
Країна котиться у терористичне болото. Вона і раніше, і зараз веде війну, але сьогодні відкрито демонструє готовність до співпраці зі всіма огидними терористичними режимами. "У повний ріст", – як кажуть,
– сказав російський опозиційний політик.
Усі терористичні організації не суб'єкти та не є самостійними політичними гравцями. Це квазіструктури, створені диктаторськими державами, як-от Іран. Через ці фальшивки Владімір Путін налагоджує співпрацю з країнами-вигнанцями. Це напівтіньовий план зближення диктатур.
ТалібанВиник у 1994 році в Афганістані як радикальний ісламістський рух. Таліби воювали з армією США, проте повернулися до влади в Афганістані у 2021 році після виведення іноземних військ під проводом Америки, але досі залишаються у списку організацій, які Росія визнає терористичними. Проте у березні 2022 року Кремль встановив дипломатичні відносини з Афганістаном.
Ситуація у Росії: коротко
- Російська православна церква видала дивний наказ, згідно з яким війна проти України вважається "священною". Російський патріарх навіть заявив, що сенс існування Росії полягає в тому, що вона нібито "захищає світ від зла".
- Конфісковані біля Росії підприємства роздають прокремлівським бізнесменам. Владімір Путін створює з прихильників війни з Україною нову "еліту". За даними британської розвідки, з моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія взяла під державний контроль близько 180 компаній на суму близько 11,5 мільярдів доларів.
- За словами президента України Володимира Зеленського, у Росії продовжується мобілізація. Країна-агресорка планує добрати ще 300 тисяч особового складу до 1 червня.