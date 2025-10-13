На фоне заявлений лидеров государств Евросоюза и принятых решений о продолжении политики минимизации российской доли на европейском рынке углеводородов звучит абсурдно? Возможно. Попробую объяснить логику действий России с помощью арифметики. Извините за излишнее упрощение, но так, думаю, будет ясно. Об этом пишет Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

Арифметика плана Путина

Задача: баланс энергетического рынка Евросоюза. Это электроэнергия на нужды экономики и для домохозяйств. Прежде всего смотрим на эту зиму. Здесь важна как собственно электроэнергия, так и газ, который частично используется для генерации. Газ сегодня ЕС получает трубопроводами (где Россия имеет небольшую долю на турецком направлении), собственной добычей и мощностями LNG.

В предыдущие годы была существенная доля поставок по газопроводам. Был "резерв" в виде газа, который хранился в украинских подземных хранилищах нефти.

Определим потребление ЕС переменной "C". Обозначим существующие (без России) возможности поставок на рынок ЕС переменной "D". Мощности украинских подземных хранилищ нефти переменной "S" И, наконец, потребление Украины – переменной "UC".

Очевидно, что в нормальных условиях D> = C. К тому же есть запас в Украине – "на черный день".

Но Россия целенаправленно уничтожает газодобывающую инфраструктуру Украины. По разным оценкам, добыча упала от 40% до 60%. Соответственно Украина должна импортировать газ. В случае использования европейского газа из подземных хранилищ европейская газовая инфраструктура оставалась бы в формуле D>=C.

Но запасы европейского газа в украинских хранилищах равны 0. То есть придется физически импортировать топливо из Европы сверх запланированных объемов. Таким образом формула поставки на европейский рынок трансформируется в желаемую D>=C+0,4*UC (если считать, что мы потеряем только 40% добычи и новых ударов не будет). Нагрузка на европейскую ГТС, которая вместо проектной системы подачи топлива будет работать на реверс (перекачивая в Украину), опускаем как малозначительный элемент. То есть будем считать, что его нет.

Здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой – попытки России уничтожить украинскую энергетику. То есть государства ЕС вынуждены будут тратить дополнительные объемы топлива для генерации энергии, которая пойдет в Украину. Нужна новая переменная – "СUE" – затраты газа на генерацию для украинского рынка.

Новая формула: D>C+CUE+0,4*UC.

При этом мощности европейской системы "на вход" не меняются. "Запаса на черный день" в виде украинских подземных хранилищ нет: S=0.

Ключевым для нас и наших европейских партеров возникает вопрос, насколько мощности приема газа будут превышать пиковое потребление. Если разница будет меньше 10% – это уже паника на рынке и скачок цен, что бьет по европейскому потребителю. О чем, кстати, последние 2 месяца активно говорит российская пропаганда в ключевых европейских государствах.

Россия начинает информационную операцию

Начинается информационная операция, которая за 3 – 4 недели станет волной вокруг тезисов "дорогой газ = проблемы европейских экономик", "Россия является поставщиком дешевого газа и может продавать его по "нетоксичным" схемам", "Россия может решить проблемы европейских экономик". Но для этого, мол, необходимо изменить политику в отношении России, что является невозможным требованием пока идет война. Следовательно, необходимо, например, "перемирие".

Именно в этой логике в Кремле, даже "возмущаясь" идеей Дональда Трампа продать Tomahawk Украине, снова заговорили о "логике переговоров на Аляске". Я не удивлюсь скорой поездке Дмитриева в Вашингтон или в одно из нейтральных государств для встречи с представителями Трампа.

Именно в этой логике Владимир Путин пошел на унижение, признав перед Ильхамом Алиевым российскую вину за сбитый азербайджанский самолет. Ведь из "нетоксичных" для ЕС схем – разблокирование импорта по трубопроводам, но прежде всего не российского газа. Азербайджан готов начать, но не имеет свободных объемов, более 5 – 6 миллиардов кубов в год. А значит, если будет политическое решение запустить один из газопроводов, то там частично будет и российский газ. Точнее, "российско-американский".

В этой логике для Путина очень важно продолжать удары не только по энергетике, но и по системе добычи и доставки газа.

Вторая часть – развертывание информационной операции на европейском направлении. Будет продвижение необходимых тезисов через социальные сети, новые медиа, позже – программы и заявления политиков, политических партий. В случае успеха первых двух компонентов – будут интервью и цитаты "бояр Путина, желающих мира с Европой". При этом фейков будет очень мало. Это означает, что щедро финансируемая ранее, но малоэффективная сеть антифейкових общественных организаций окажется просто бесполезной.

Кроме того, в Кремле будут надеяться на холодную зиму – тем более, что несколько предыдущих были значительно теплее нормы.

В случае успеха Кремль предложит США и ЕС "немного надавить" на Украину для хотя бы перемирия с выгодными для России уступками.

Как испортить Путину планы?

Есть ли механизмы противодействия? Конечно, есть. На первом этапе арифметика.

Сценарии, климат, степень разрушения нашей системы. И как следствие потребности в импорте. Определение при каких сценариях упомянутая выше формула D>=C+CUE+0,4*UC безопасна для нас и наших партнеров (то есть мощности на вход больше максимальных потребностей). Приоритезация задач и определение, что необходимо сделать, чтобы не допустить катастрофического сценария. В условиях дефицита времени и ресурсов первоочередные задачи – не хорошие работы "везде", а концентрация на недопущении крайне негативных сценариев. Только после обеспечения ресурсами (и уверенности, что они используются и защищены как от некомпетентности, так и от распила) происходит обсуждение возможностей и механизмов выхода из сложных сценариев в хотя бы нейтральные. А также активная работа (уже на вчера) по выработке коммуникационной кампании в странах ЕС. Масштабные информационные операции перебивают своими. То есть нужны тезисы, согласования с партнерами, совместная работа. Уже на сегодня.

Нормальная, продуманная работа может опрокинуть планы Путина. А вот надежда на стечение обстоятельств или красивое название масштабных проектов без анализа и конкретики – могут очень дорого стоить.