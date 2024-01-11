Как Кремль пытается использовать Приднестровье против Украины: важный анализ ISW

Россия может попытаться использовать операции под чужим флагом в Приднестровье, чтобы попытаться заявить о "защите" этнических русских и русскоязычных.

Аналитики считают, что к таким действиям Кремль может прибегнуть к тому, чтобы спровоцировать нестабильность в Молдове, а также, чтобы изменить ситуацию по украинскому экспорту зерна вдоль западного побережья Черного моря.

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Зачем Кремлю в Приднестровье операция под чужим флагом

Аналитики написали, что возможно Кремль дает указания участникам поддерживаемой Россией сепаратистской республики Приднестровья установить информационные условия для возможной операции под фальшивым флагом в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы.

Ведь 10 января 2024 года Министерство государственной безопасности Приднестровья обнародовало прес релиз, в котором утверждается, что 7 января произошел "инцидент" – тогда "двух граждан Приднестровья переправили на территорию Украины", однако власти выясняют обстоятельства.

В то же время российские пропагандисты опубликовали интервью с так называемым президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, где он убеждал, что "милитаризация" Молдовы угрожает Приднестровью, обвинял Кишинев в прекращении переговоров с Приднестровьем и подчеркивал "широкие" соглашения о сотрудничестве Приднестровья с Россией. По мнению аналитиков, вероятно, это часть попыток создать информационные условия, направленные на:

дестабилизацию Молдовы,

оправдание любых будущих российских кампаний в регионе.

Кремль может использовать операции под чужим флагом в Приднестровье как попытку заявить, что Россия должна защищать этнических русских и русскоязычных,

– говорят в ISW.

Там вспомнили, что МИД России заявил 10 января, что вызвал посла Молдовы, чтобы выразить протест против "недружественных действий" Молдовы, включая "политически мотивированное преследование российских и русскоязычных СМИ" и "случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдову" .

Российский МИД принялся угрожать, что, мол, если такие действия будут продолжаться, то "российская сторона оставляет за собой право принять дополнительные ответные меры";

Также российское министерство заявило, что в СМИ появилась информация о том, что Молдова намерена помогать НАТО в подготовке украинских войск на молдавской территории. По мнению России, это будет равнозначно "непосредственному участию" Молдовы в боевых действиях на стороне Украины.

Чиновники Кремля недавно усилили ссылку на "соотечественников за границей" и "русский мир" – понятия, которые Россия часто использует, чтобы оправдать свое право "защищать" этнических русских и русскоязычных за пределами своих границ. В частности, Россия использовала подобные оправдания, когда в 1992 году осуществила военную интервенцию в пользу сепаратистского Приднестровья,

– заявили аналитики.

Они убеждены, что Россия пыталась создать информационные условия для возможной операции под чужим флагом в Приднестровье в апреле 2022 года и феврале 2023 года, однако потерпела неудачу отчасти по экономическим причинам. В американском Институте изучения войны объясняют, что:

Кремль не смог втянуть Приднестровье в свою войну в Украине в то время, поскольку приднестровский бизнес – особенно бизнес молдавско-российского бизнесмена Виктора Гушана, фактически контролирующего правительство региона и значительную часть его экономики – получал выгоду от связей с Западом и Украиной;

в то время, поскольку приднестровский бизнес – особенно бизнес молдавско-российского бизнесмена Виктора Гушана, фактически контролирующего правительство региона и значительную часть его экономики – получал выгоду от связей с Западом и Украиной; соглашение об углубленной зоне свободной торговли между ЕС и Молдовой позволило приднестровским компаниям, зарегистрированным в Молдове, пользоваться беспошлинным доступом к рынкам ЕС при условии прохождения молдавских таможенных проверок;

недавние изменения в таможенный кодекс Молдовы требуют от приднестровских предприятий платить ввозные пошлины в Молдову, возможно, нарушили эти преимущества;

в последние месяцы Кишинев также заявил о своей готовности сначала присоединиться к ЕС без Приднестровья, что еще больше лишит приднестровский бизнес особого доступа к рынкам ЕС.

Как Россия через Приднестровье хочет повлиять на наше зерно

Кремль также может восстановить свои усилия по использованию Приднестровья для создания нестабильности в Молдове, чтобы взорвать экспорт украинского зерна вдоль западного побережья Черного моря,

– написали в ISW.

Там добавили, ссылаясь на Reuters, что в румынском черноморском порту Констанца 2023 года отгрузили 36 миллионов метрических тонн зерна – это рекордный показатель. При этом около 40% этих поставок составило украинское зерно.

Специалисты ISW пришли к выводу, что Кремль может рассматривать операцию в Приднестровье как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре, несмотря на ослабленное присутствие России в западной части Черного моря.