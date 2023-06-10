Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер, юрист и блоггер Марк Фейгин. По его словам, разговоры об этом продолжаются уже некоторое время, особенно в среде российских пропагандистов. Возможно, это определенная "методичка" из Кремля, которую распространили на СМИ, чтобы подготовить население.

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О "денацификации" уже никто и не упоминает

По его мнению, такие сигналы свидетельствуют об определенном страхе в Москве перед контрнаступлением ВСУ. По всей вероятности, в Кремле осознают реальные возможности своей армии и хотят добиться перемирия или прекращения боевых действий.

"Никаких предпосылок, которые заставили бы Украину согласиться на оккупацию части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма сейчас нет. Поэтому, остается непонятным от каких целей Москва сейчас готова отказаться", – отметил Фейгин.

Марк Фейгин о смене риторики в Кремле: смотреть видео

"Денацификация" и "демилитаризация" сейчас даже не звучат в информационном поле. Особенно это касается демилитаризации, в то время как ВСУ получили огромное количество западного вооружения. Недопущение вступления в НАТО также больше не на повестки дня.

Что известно о планах России изменить цели так называемой СВО