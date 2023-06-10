Про це 24 Каналу заявив російський опозиціонер, юрист і блогер Марк Фейгін. За його словами, розмови про це тривають вже певний час, особливо в середовищі російських пропагандистів. Можливо, це певна "методичка" з Кремля, яку поширили на ЗМІ, щоб підготувати населення.

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Про "денацифікацію" вже ніхто й не згадує

На його думку, такі сигнали свідчать про певний страх в Москві перед контрнаступом ЗСУ. Цілком ймовірно, що у Кремлі усвідомлюють реальні можливості своєї армії та хочуть добитись перемир’я чи припинення бойових дій.

"Жодних передумов, які б змусили Україну погодитись на окупацію частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму зараз немає. Тому, залишається незрозумілим від яких цілей Москва зараз готова відмовитись", – зазначив Фейгін.

Марк Фейгін про зміну риторики в Кремлі: дивитись відео

"Денацифікація" та "демілітаризація" зараз навіть не звучать в інформаційному полі. Особливо це стосується демілітаризації у той час, як ЗСУ отримали величезну кількість західного озброєння. Недопущення вступу в НАТО також більше не в порядку денному.

Що відомо про плани Росії змінити цілі так званої СВО