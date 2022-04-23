Россия хочет не просто убить защитников Мариуполя, а поставить их на колени

Российские оккупанты не хотят просто ликвидировать защитников блокадного Мариуполя. Враг хочет поставить наших военных на колени.

Эта картинка необходима оккупантам для пропаганды. Об этом в эфире национального телевидения сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Мы с Арахамией лично готовы выехать в Мариуполь, – Подоляк

Украинские военные уже почти 2 месяца находятся в блокаде, но не сдаются. Напротив – они дают россиянам отпор. Поэтому Кремль очень хочет показать, как отважные бойцы сдались.

Россия думает, что этого никто не понимает, но миру это понятно. Они не просто хотят убить людей, они хотят показательно поставить их на колени, снять какие-то пропагандистские ролики и затем прокрутить их для своих внутренних нужд,

– объяснил Подоляк.

Он уверен, что даже это не поможет россиянам выиграть войну.

Какая ситуация в Мариуполе

Российские кафиры держат город в блокаде уже почти 2 месяца. Несмотря на это, бойцы полка "Азов" и морские пехотинцы не сдаются. Они героически удерживают свои позиции.

Военные и гражданские находятся на территории завода "Азовсталь". Среди них маленькие дети и пожилые люди, которые уже много времени не видели солнечного света. Местные жители не могут выйти из бомбоубежища, ведь это опасно. Россияне постоянно обстреливают "Азовсталь" и сбрасывают бомбы.

Эвакуировать людей – сложно. Оккупанты обстреливают места сбора и маршруты. Недавно часть людей они вообще обманули и вместо обещанной эвакуации в Украину увезли в Россию.

На 23 апреля запланирована эвакуация из Мариуполя в Запорожье . Местных жителей призвали приходить на 11 часов к бульвару Шевченко на кольце возле ТРЦ "Порт-Сити".

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