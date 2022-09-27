Путин уже 1 октября массово мобилизует украинских мужчин на оккупированных территориях, – эксперт

В кремле планируется объявить массовую мобилизацию на всех оккупированных территориях Украины уже 1 октября. Таким образом, путин хочет создать "живой щит" из украинских мужчин, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ и откупиться от российского общества, недовольного мобилизацией.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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"Почему у путина пылает задница и ему так не терпится объявить аннексию оккупированных территорий? Ответ очевиден: россия собирается массово мобилизовать украинских мужчин на оккупированных территориях уже 1 октября, чтобы сделать их "живым щитом" для замедления контрнаступления ВСУ. Если коротко – путин планирует уничтожить максимум украинских мужчин с оккупированных территорий, бросив их на ВСУ. Так он хочет откупиться от российского общества, недовольного мобилизацией", – пишет Голобуцкий.

По словам эксперта, провал массовой мобилизации в россии становится все более очевидным с каждым днем. Насильственная мобилизация жителей оккупированных территорий поможет снизить недовольство внутри страны.

"Ослабление мобилизационного плана в рф может произойти только благодаря перераспределению его на оккупированные регионы. Сейчас ресурсы призыва в лднр практически исчерпаны, в Крыму пытаются массово отправлять на фронт крымских татар, традиционно враждебных к кремлю. Есть и безрезультатные попытки вынудить воевать против Украины даже украинских военнопленных. В этой ситуации не вызывает сомнений информация о планах принудительной мобилизации мужчин на других оккупированных после 24 февраля территориях, в частности в Херсонской и Запорожской областях", – отмечает Голобуцкий.

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