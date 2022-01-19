Россия хочет официально признать боевиков на Донбассе: в Думу внесли проект обращения к Путину

Депутаты Думы вынесли на рассмотрение новый абсурдный проект. Они обращаются к президенту России Владимиру Путину с просьбой официально признать пророссийские группировки боевиков на Донбассе.

В тексте-обращении они дерзко заявляют, что поддерживают "гуманитарные меры, которые Россия внедряла в отношении отдельных районов оккупированного Донбасса". При этом, как якобы подтверждение, вспоминают референдум на Донбассе еще в 1994 году.

К теме Депутат Госдумы сравнил украинцев с "тараканами" и призвал их уничтожать

Вспомнили Бандеру

Не поленились российские депутаты и вспомнить Степана Бандеру, в традиционной и присущей им риторике называя его фашистом. Также подчеркнули, что нынешняя власть Украины его прославляет. Якобы именно за это жители Донбасса вынуждены были проводить референдум в 2014 году, после чего и образовались псевдореспублики.

Депутаты страны-оккупантки даже осмелились в обращении ссылаться на данные ООН относительно погибших на Донбассе за период российской агрессии.

В то же время они на удивление вспоминают Минские договоренности и нормандский формат как такие, которые помогли достичь мира. Но сразу безосновательно обвиняют украинские власти в нарушении договоренностей.

Морально оправданное признание

После всех "аргументов" в заявлении российские депутаты просят Путина признать незаконные "республики" Донбасса. Мол, за столько лет там уже "построили демократические органы и власть является легитимной". Таким образом можно бы было поддерживать "межгосударственные" связи.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели текста такого обращения.

Что известно о признании пророссийских боевиков на Донбассе Кремлем

Журналист Сергей Гармаш заявлял, что Москва никогда не пойдет на аннексию Донбасса, однако может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Запустить процесс может операция по освобождению оккупированных территорий или события внутри самой России.

Александр Корниенко заявил, что для Украины последствия признания Россией боевиков на Донбассе будут более опасными, чем аналогичный сценарий в Грузии.

В российской Госдуме планируют признать боевиков на Донбассе. Такую инициативу взяли на себя коммунисты, которые являются вторыми по численности после депутатов путинской "Единой России".

Вас может заинтересовать, почему боевики не верят Путину: смотрите видео