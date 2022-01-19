Россия хочет официально признать боевиков на Донбассе: в Думу внесли проект обращения к Путину

19 января 2022 , 18:57
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Источник:

"РИА Новости"

Депутаты Думы вынесли на рассмотрение новый абсурдный проект. Они обращаются к президенту России Владимиру Путину с просьбой официально признать пророссийские группировки боевиков на Донбассе.

В тексте-обращении они дерзко заявляют, что поддерживают "гуманитарные меры, которые Россия внедряла в отношении отдельных районов оккупированного Донбасса". При этом, как якобы подтверждение, вспоминают референдум на Донбассе еще в 1994 году.

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Вспомнили Бандеру

Не поленились российские депутаты и вспомнить Степана Бандеру, в традиционной и присущей им риторике называя его фашистом. Также подчеркнули, что нынешняя власть Украины его прославляет. Якобы именно за это жители Донбасса вынуждены были проводить референдум в 2014 году, после чего и образовались псевдореспублики.

Депутаты страны-оккупантки даже осмелились в обращении ссылаться на данные ООН относительно погибших на Донбассе за период российской агрессии.

В то же время они на удивление вспоминают Минские договоренности и нормандский формат как такие, которые помогли достичь мира. Но сразу безосновательно обвиняют украинские власти в нарушении договоренностей.

Морально оправданное признание

После всех "аргументов" в заявлении российские депутаты просят Путина признать незаконные "республики" Донбасса. Мол, за столько лет там уже "построили демократические органы и власть является легитимной". Таким образом можно бы было поддерживать "межгосударственные" связи.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели текста такого обращения.

Что известно о признании пророссийских боевиков на Донбассе Кремлем

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Автор: Оксана Княжик