Россия хочет оккупировать весь Донбасс до 9 мая, – Волкер

Российские военные пытаются усилить атаки на Востоке Украины. Вероятно, они хотят оккупировать весь Донбасс до 9 мая, чтобы объявить о победе.

Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале рассказал экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

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"Они (россияне – 24 канал) пытаются усилить атаки на Донбассе, и, думаю, оккупировать весь Донбасс до 9 мая, чтобы объявить о "победе", – отметил экс-представитель Госдепа США.

Почему у россиян мало шансов достичь цели

По словам Волкера, вооруженные силы России находятся в не очень хорошем состоянии.

Если даже пополнить уже имеющиеся боевые подразделения не тренировавшимися призывниками и резервистами, а также второсортной техникой вместо той, что была в начале войны, шансов достичь даже ограниченных целей у россиян немного. Также у них не исчезнут проблемы с командованием.

В то же время Украине нужна вся возможная помощь Запада: разные виды вооружения, включая артиллерию, боевые машины, танки,

– подчеркнул Волкер.

Это необходимо, чтобы украинская армия могла продвигаться вперед, а также возвращать и удерживать под контролем территории, с которых будут выгонять россиян.

"Думаю, сейчас тот момент, когда Украина имеет преимущество в войне. Важно, чтобы Запад все больше склонялся к тому, чтобы предоставить украинским Вооруженным Силам всю необходимую технику", – добавил экс-представитель Госдепа США.

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Полное интервью с Куртом Волкером смотрите 7 апреля в 21:00 на ютубе 24 канала. Не пропустите!