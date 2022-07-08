россия не отказалась от оккупации всей Украины, есть карты с планами нападения, – Зеленский

кремль продолжает жить мечтами о полном захвате Украины. После того как ВСУ выгнали оккупантов из Киевщины, враждебные намерения относительно нашей страны не изменились.

Государство-агрессор всегда пыталось захватить Украину, – Зеленский

россия с самого начала хотела захватить всю Украину, а не только Донбасс. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, пишет 24 канал.

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Даже после вытеснения оккупантов с Севера, они и дальше будут пытаться захватить всю Украину.

В своих военно-политических планах они не отказались от оккупации нашего государства. Это их многолетние планы. Они всегда оккупировали наше государство: сначала политически, потом Крым и Донбасс, а теперь уже полномасштабное вторжение,

– подчеркнул президент.

Кроме того, россияне нагло хотят сменить политическое руководство Украины.

Это никогда не было только о Донбассе

Зеленский рассказал, что украинские военные находили карты с планами оккупации у сбитых летчиков. российские пленные солдаты рассказывали, что им приказывали захватить за 3 дня Киев и всячески издеваться над людьми.

Еще одним приказом был обязательный обстрел гражданских домов и многоэтажек. Враг хотел, чтобы украинцы боялись и начали бежать из страны.

Это все расшатывает ситуацию, создает хаос в государстве. Они захватывали нашу столицу, внутри государства были ДРГ. Стреляли по нашим городам с Донбасса, Черного и Каспийского морей, Крыма, Беларуси,

– отметил глава государства.

Отметим, о том, что Россия не отказалась от идеи захвата всей Украины, недавно сообщали аналитики американского Института изучения войны. Они утверждают, что после полной оккупации Луганской области государство-агрессор не остановится, а пойдет дальше.

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