Пик будет весной, – Буданов рассказал о плане Кремля по попытке убийства известных украинцев

По словам Буданова, на фоне наступления Россия стремится посеять проблемы в украинском обществе и ВСУ. Оккупанты активировали план, который сочетает в себе дезинформацию и попытки убийства известных украинцев.

По словам Буданова, Москва недавно активировала план, который сочетает в себе дезинформацию и попытки убийства выдающихся украинцев, чтобы вызвать раздор в Украине и ослабить решимость военных.

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Пик коварного плана врага наступит весной

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что пик плана наступит весной и будет сопровождаться мощными военными атаками, направленными на то, чтобы воспользоваться любой враждой.

Враг планировал операции против украинских политиков

Буданов также сказал, что Россия планировала фальшивые операции против украинских политиков, которые можно было бы использовать для раскола общества путем обвинения властей.

Еще одним примером, который он привел, было недавнее заявление бывшего президента России Дмитрия Медведева о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил поездку в Киев на прошлой неделе, потому что опасался там убийства.

Примерно в то же время в интернете появилось видео, которое якобы демонстрирует репортаж французского новостного канала France 24 об этом. France 24 сразу заявил, что видео является дипфейком, созданным с использованием искусственного интеллекта для воспроизведения голоса ведущего.

Французские официальные лица опровергли отмену визита по соображениям безопасности и заявили, что Макрон приедет с визитом к середине следующего месяца.

Буданов заявил, что этот инцидент тоже был частью российской операции.

Это все элементы одной и той же большой идеи,

– сказал он.

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