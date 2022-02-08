Россия хочет отправить белорусских военных в Сирию: Лукашенко отрицает

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил приказ об отправке 200 белорусских военных в Сирию. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал это фейком.

Соответствующий приказ об отправке белорусских военных в Сирию подписал премьер Михаил Мишустин. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убеждает что это невозможно.

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О чем говорится в приказе

Согласно указу, который подписал Мишустин, в Сирию должны отправить 200 белорусских военных в рамках так называемой "гуманитарной помощи".

Белорусский военный контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно с гуманитарной целью вне зоны боевых действий,

– говорится в документе.

Согласно указу, белорусские военные будут находиться в местах дислокации российской авиации в Сирии и подчиняться российскому центру примирения. Однако они якобы будут оставаться под командованием белорусского уполномоченного органа.

Россия бесплатно должна обеспечить проживание, питание, материальные средства, медицинскую помощь, обмундирование, транспорт и тому подобное. Более того, по просьбе белорусского руководства Россия может подготовить военных, прежде чем отправить в Сирию.

Лукашенко все отрицает

Самопровозглашенный президент Беларуси отреагировал на подписание Мишустиным указа об отправке белорусских силовиков в Сирию. Он назвал эту информацию фейком.

Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не отправить наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я туда никого не посылал,

– заявил Лукашенко.

В то же время Лукашенко добавил, что правительство Башара Асада просило его помочь врачами. Однако, по его словам, из-за пандемии Беларусь пока не планирует отправлять своих медиков.

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Война в Сирии продолжается с 2011 года. Россия поддерживает режим Башара Асада. В то же время Турция помогает оппозиционным группировкам. В 2020 году страны договорились о деэскалации, однако конфликт продолжается. В частности, Россия сбрасывает бомбы на сирийские провинции.