Відповідний наказ про відправлення білоруських військових до Сирії підписав прем'єр Михайло Мішустін. Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що це неможливо.

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Про що йдеться в наказі

Згідно з указом, який підписав Мішустін, до Сирії мають відправити 200 білоруських військових у межах так званої "гуманітарної допомоги".

Білоруський військовий контингент залучається до виконання заходів виключно з гуманітарною метою поза зоною бойових дій,

– йдеться в документі.

Відповідно до указу, білоруські військові перебуватимуть в місцях дислокації російської авіації в Сирії та підпорядковуватимуться російському центру примирення. Однак вони нібито залишатимуться під командуванням білоруського уповноваженого органу.

Росія безкоштовно має забезпечити проживання, харчування, матеріальні засоби, медичну допомогу, обмундирування, транспорт тощо. Щобільше, на прохання білоруського керівництва Росія може підготувати військових, перш ніж відправити до Сирії.

Лукашенко все заперечує

Самопроголошений президент Білорусі відреагував на підписання Мішустіним указу про відправлення білоруських силовиків до Сирії. Він назвав цю інформацію фейком.

Учора черговий фейк, що нібито російський уряд ухвалив рішення мало не надіслати наших військових до Сирії. Для мене це було новиною. Ви розумієте, що за нинішніми законами це неможливо без президента. Але я туди нікого не посилав,

– заявив Лукашенко.

Водночас Лукашенко додав, що уряд Башара Асада просив його допомогти лікарями. Однак, за його словами, через пандемію Білорусь поки не планує відправляти своїх медиків.

Зауважте! Війна у Сирії триває з 2011 року. Росія підтримує режим Башара Асада. Водночас Туреччина допомагає опозиційним угрупуванням. У 2020 році країни домовилися про деескалацію, однак конфлікт триває. Зокрема, Росія скидає бомби на сирійські провінції.

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