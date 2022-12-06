Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, России уже слишком поздно ставить такие условия, ведь она упустила последний шанс.

Обратите внимание Байден показал, что Путин не способен к переговорам: эксперт объяснил заявление лидера США

Он вспомнил, как еще в декабре 2021 года Владимир Путин поставил ультиматум НАТО, США и Европейскому союзу. Тогда Кремль требовал от них ответить. Когда ему ответили НАТО и ЕС, Россия потребовала, чтобы каждая страна ЕС тоже предоставила отдельный ответ.

"Они дождались, что их послали куда подальше, тогда еще не за российским военным кораблем. Он еще не затонул", – отметил политтехнолог.

У России нет шансов

По его словам, именно так закончились в тот момент переговоры Кремля мимо Украины об Украине. Они пытались их и дальше проводить – с Эммануэлем Макроном, Джо Байденом в Женеве.

Все это было, однако уже почти 10 месяцев идет война, и сейчас проводить переговоры мимо Украины о мировом порядке, это даже смешнее, чем снова пытаться наступать на Киев, уже не имея профессиональной армии.

– считает Шейтельман.

По его мнению, у России нет шансов осуществить это свое намерение, ведь "поезд уже уехал".

В Кремле не с кем вести переговоры

"Если Макрон говорит, что Путин – военный преступник, о каком мировом порядке говорить, с кем? Это не Госсекретарь США Блинкен называет так Шойгу или Собянина, а Макрон Путина. Тогда кто и с кем будет обсуждать новый мировой порядок?" – подчеркнул политтехнолог.

Он считает, что сегодня в Кремле нет человека, с которым будут обсуждать не только мировой порядок, а даже условия капитуляции.

Почему с Путиным не будут вести переговоры: смотрите видео

Переговоры Украины с Россией: важно