Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, России уже слишком поздно ставить такие условия, ведь она упустила последний шанс.
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Он вспомнил, как еще в декабре 2021 года Владимир Путин поставил ультиматум НАТО, США и Европейскому союзу. Тогда Кремль требовал от них ответить. Когда ему ответили НАТО и ЕС, Россия потребовала, чтобы каждая страна ЕС тоже предоставила отдельный ответ.
"Они дождались, что их послали куда подальше, тогда еще не за российским военным кораблем. Он еще не затонул", – отметил политтехнолог.
У России нет шансов
По его словам, именно так закончились в тот момент переговоры Кремля мимо Украины об Украине. Они пытались их и дальше проводить – с Эммануэлем Макроном, Джо Байденом в Женеве.
Все это было, однако уже почти 10 месяцев идет война, и сейчас проводить переговоры мимо Украины о мировом порядке, это даже смешнее, чем снова пытаться наступать на Киев, уже не имея профессиональной армии.
– считает Шейтельман.
По его мнению, у России нет шансов осуществить это свое намерение, ведь "поезд уже уехал".
В Кремле не с кем вести переговоры
"Если Макрон говорит, что Путин – военный преступник, о каком мировом порядке говорить, с кем? Это не Госсекретарь США Блинкен называет так Шойгу или Собянина, а Макрон Путина. Тогда кто и с кем будет обсуждать новый мировой порядок?" – подчеркнул политтехнолог.
Он считает, что сегодня в Кремле нет человека, с которым будут обсуждать не только мировой порядок, а даже условия капитуляции.
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Переговоры Украины с Россией: важно
- Международные партнеры все чаще склоняют Украину и Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Однако президент Украины решительно исключает такие предложения, ведь российские военные преступления, масштабные разрушения и кровопролития дали четко понять украинцам, что никакого компромисса с агрессором быть не может.
- Французский президент Эммануэль Макрон сказал, что если Россия согласится на мирные переговоры, то она должна получить гарантии безопасности. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что оккупантам вместо Нюрнберга предлагают подписание соглашения и рукопожатия. По его мнению, не Россия должна получить гарантию безопасности, а мир, которому она угрожает.
- Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не планирует говорить с главой Кремля Владимиром Путиным, пока тот хочет продолжать войну. Россия не заинтересована в содержательной дипломатии, потому что хочет использовать зиму в войне в свою пользу.