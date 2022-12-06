Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, Росії вже запізно ставити такі умови, адже вона втратила останній шанс.

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Він згадав, як ще у грудні 2021 року Владімір Путін ставив ультиматум НАТО, США та Європейському союзу. Тоді Кремль висував до них вимоги відповіді. Коли йому відповіли НАТО та ЄС, Росія зажадала, щоб кожна країна ЄС теж надала окрему відповідь.

"Вони дочекались, що їх послали куди подалі, тоді ще не за російським військовим кораблем. Він ще не затонув", – зауважив політтехнолог.

У Росії немає шансів

За його словами, саме так закінчились у той момент переговори Кремля повз України про Україну. Вони намагались їх й надалі проводити – з Еммануелем Макроном, Джо Байденом в Женеві.

Все це було, проте вже майже 10 місяців триває війна, й зараз проводити переговори повз України про світовий порядок, це навіть смішніше, ніж знову намагатися наступати на Київ, вже не маючи професійної армії,

– вважає Шейтельман.

На його думку, у Росії немає шансів здійснити цей свій намір, адже "потяг вже поїхав".

У Кремлі немає з ким вести перемовини

"Якщо Макрон говорить, що Путін – військовий злочинець, про який світовий порядок мовити, з ким? Це не Держсекретар США Блінкен називає так Шойгу чи Собяніна, а Макрон Путіна. Тоді хто і з ким буде обговорювати новий світовий порядок?" – наголосив політтехнолог.

Він вважає, що сьогодні в Кремлі немає людини, з якою будуть обговорювати не те що світовий порядок, а навіть умови капітуляції.

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