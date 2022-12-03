Так, якщо Путін вдасться до якихось конкретних кроків, насамперед це виведення російських військ з окупованої території України, тоді можна сідати за стіл переговорів з очільником Кремля. Втім, найближчим часом Путін не збирається цього робити. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Байден зробив те ж, що й Зеленський
Цією заявою американський лідер у класичній дипломатичній манері дав зрозуміти, що Сполучені Штати готові до переговорів, але кремлівський диктатор має піти назустріч. Водночас він позначив кроки, які Путін не готовий виконати. У такому разі лідер Кремля стає договороспроможним, оскільки відмовляється сідати за стіл перемовин.
На думку Тизенгаузена, це аналогічна ситуація з тією, коли президент Володимир Зеленський закликав Путіна до публічних перемовин. Тобто він показав, що готовий говорити з країною-агресоркою, але публічно.
Натомість в Кремлі одразу ж відмовили, оскільки розуміють, що Путін не потягне публічних переговорів.
І у випадку з Байденом, і у випадку з Зеленським – Росія стає країною, яка відмовляється від перемовин. Це класичний дипломатичний спосіб, коли ви перекладаєте на свого опонента провину за невиконання певних структурних процесів,
– пояснив політтехнолог.
Чому заява пролунала саме зараз
Окрім Джо Байдена подібні заяви зробили також президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це пов'язано з двома причинами:
- всі побачили реальну картину того, що російська армія ні те що до наступу не готова, а не здатна навіть за допомогою новомобілізованих утримувати окуповані рубежі;
- подібні заяви завжди лунають напередодні нової військової допомоги Україні від партнерів. Так, Захід дає Росії шанс завершити війну. А також на передодні важливих зустрічей
"У цьому випадку наші партнери роблять абсолютно правильно. Байден чітко сказав, що Україна сама вирішуватиме, коли сідати за стіл переговорів", – підсумував політтехнолог.
Тизенгаузен пояснив заяву Байдена щодо переговорів: дивіться відео
Переговори України з Росією: останні новини
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не впевнений, що всі країни хочуть закінчення війни. Він вважає, що деякі західні держави не зацікавлені у "врегулюванні української кризи" і їм слід переконати Україну сісти за стіл переговорів із Росією.
- Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу переконаний, що війна Росії проти України може закінчитись лише за столом мирного діалогу. Водночас Єнс Столтенбер наголосив, що світ має підтримувати Україну, аби це сталось.
- Російські офіційні обличчя останнім часом часто видають брехливі заяви стосовно переговорів. У Кремлі всіляко намагаються переконати Захід, що йому життєво необхідні переговори з країною-агресоркою. Водночас Росія заявляє, що "буде готова" вести діалог, якщо НАТО піде на певні поступки.