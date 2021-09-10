Россия хочет показать претензии на геополитическое лидерство, – Чалый об учениях "Запад-2021"

Российско-белорусские военные учения "Запад-2021" стартовали 10 сентября. Москва перебросила туда тысячи своих военных, которые могут находиться там на постоянной основе.

Ведь Кремль, постепенно поглощая Беларусь, будет иметь не только общую систему противовоздушной обороны, но и дислокации своих войск на территории страны. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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Чалый: Россия пытается продемонстрировать имперский подход

По его словам, целью "Запада-2021" является продемонстрировать большие потуги и претензии России на геополитическое лидерство. Ведь к событию привлекли не только членов Организации договора о коллективной безопасности.

В учениях примут участие военные Сербии, Шри-Ланки, Монголии. И таким образом Москва пытается продемонстрировать свой имперский подход.

Что такое Организация договора о коллективной безопасности?

Данные:



Военно-политическая международная организация, которая начала действовать в 1992 году. Участниками являются 6 стран, которые были в составе Советского Союза: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан.



Ранее членами ОДКБ были Грузия, Азербайджан и Узбекистан. Впрочем, из-за ряда кризисных противоречий эти государства вышли из Организации. Данные: Википедия Военно-политическая международная организация, которая начала действовать в 1992 году. Участниками являются 6 стран, которые были в составе Советского Союза: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан.Ранее членами ОДКБ были Грузия, Азербайджан и Узбекистан. Впрочем, из-за ряда кризисных противоречий эти государства вышли из Организации.

Чалый считает, что Кремль привлек ОДКБ к военным учениям, чтобы создать иллюзию восстановления СССР. Этот нарратив сейчас очень популярен в России. "Если заявляется, что критика Сталина – это критика России, то они уже слишком далеко зашли в вопросах", – отметил он.

Россия перебросила истребители в Беларусь, – Чалый

Дипломат рассказал, что якобы для учений "Запад-2021" Россия перебросила более новые истребители Су-30 СМ, которые являются многоцелевыми и могут использоваться для управления и атаки. Хотя часто звучал тезис, что на территории Беларуси не планируются какие-то российские базы.

Очевидно, что и в Беларуси постоянно поддерживали это еще даже тогда, когда Лукашенко был легитимным. Он говорил, что этого не будут допускать, и такие переговоры длились очень долго,

– вспомнил экс-посол Украины в США.

И добавил, что сейчас под прикрытием таких так называемых совместных учебно-боевых пунктов фактически мы видим постоянную дислокацию войск России на территории Беларуси. То есть происходит то, о чем говорили многие годы. Беларусь пыталась какое-то сопротивление создавать давлению России. Впрочем сейчас этого уже нет.

Чалый рассказал о российско-белорусских учениях "Запад-2021": видео

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