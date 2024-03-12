"Никчемное решение": Украина отреагировала на планы России признать передачу Крыму "незаконной"

В России внесли законопроект, который предусматривает признание незаконным решение советской власти в 1954 году о передаче Крыма Украине. В МИД отметили, что это свидетельствует о панических настроениях в Кремле.

В МИД Украины назвали решение России "ничтожным". Ведомство отметило, что таким образом враг пытается легитимизировать собственные грубые нарушения международного права.

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Заявление МИД Украины

В МИД отметили, что внесение в российскую Госдуму законопроекта о признании "незаконным" решение советской власти в 1954 году передать Украине Крым является "ничтожной попыткой российской диктатуры легитимизировать собственные грубые нарушения международного права".

Более того, агрессор грубо нарушил и продолжает нарушать собственные же обязательства, поскольку в свое время юридически, документально и недвусмысленно признал границы современной Украины как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Сотни раз пойманная на лжи и скомпрометированная российская власть может сколько угодно продолжать свою пропаганду, в частности под видом законотворчества, но это не изменит признанной мировым сообществом реальности: Крым – это Украина. Указанный законопроект Госдумы лишь лишний раз подтверждает, что этот факт, как и неизбежность деоккупации, четко осознают и в Москве, поэтому и возникают такие панические инициативы,

– отметили в МИД.

Что предшествовало